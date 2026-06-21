Αναχώρησε απόψε από την Ουάσιγκτον με προορισμό την Ελβετία ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, προκειμένου να συμμετάσχει στις αυριανές συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Βανς δήλωσε ότι θα παραμείνει στη χώρα μόνο για «μια-δυο ημέρες», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για επίτευξη προόδου τόσο στο ζήτημα των πυρηνικών όσο και στο θέμα της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν την Κυριακή στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας. Όπως ανακοινώθηκε από το Ισλαμαμπάντ, στις διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχουν σε τεχνικό επίπεδο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο αρχηγός του στρατού, Στρατάρχης Σιέντ Ασίμ Μουνίρ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ.

Στο μεταξύ, η ιρανική αντιπροσωπεία έχει ήδη φτάσει στην Ελβετία. Επικεφαλής της είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ενώ συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, της κεντρικής τράπεζας και του πετρελαϊκού τομέα της χώρας.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει πιέσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων, αφήνοντας αιχμές ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα.

Από την πλευρά του, ο Τζ. Ντ. Βανς, μιλώντας στο Fox News, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη βιωσιμότητα της κατάπαυσης του πυρός, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Τέλος, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, βρέθηκαν ήδη στην Ελβετία για λίγες ώρες, προκειμένου να ρυθμίσουν ορισμένες «τεχνικές λεπτομέρειες» των συνομιλιών.