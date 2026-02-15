Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε την Κυριακή για τη Γενεύη, όπου έχει προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Γενεύη ο επικεφαλής διπλωματικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και τη διεξαγωγή σειράς διπλωματικών διαβουλεύσεων», ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι «έμμεσες» συνομιλίες θα διεξαχθούν την Τρίτη υπό τη μεσολάβηση του Σουλτανάτου του Ομάν.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).