Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα από το διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, πρωτεύουσας της Μαλαισίας, με προορισμό την Ιαπωνία – δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία.

Κατά την τριήμερη επίσκεψή του στην Ιαπωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνομιλίες με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, ενώ σκοπεύει να συναντήσει επίσης τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο.

Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

