Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One στο Μέριλαντ, ξεκινώντας το ταξίδι του για το Ισραήλ ενόψει της απελευθέρωσης των ομήρων και της διεθνούς συνόδου κορυφής στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι», είπε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ, στις 9.30 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα.

«Οι όμηροι ενδεχομένως να απελευθερωθούν νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα», πρόσθεσε λακωνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μίλησε για καλή σχέση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι έκανε καλή δουλειά.

Εύσημα αξίζουν στο Κατάρ, ανέφερε στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντας τις μεσολαβητικές προσπάθειες της χώρας για την επίτευξη της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

Μίλησε επίσης για τη συγκέντρωση του Σαββάτου στην Πλατεία των Ομήρων του Τελ Αβίβ: «Υπήρχαν 500.000 άνθρωποι», τόνισε αναφερόμενος στο πλήθος που παρακολούθησε τις ομιλίες των απεσταλμένων του, Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ.

Ο Τραμπ θα συνοδεύεται στην επίσκεψή του στην περιοχή από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με πλήθος άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης.