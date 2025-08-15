Καθ’ οδόν για την Αλάσκα είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα εντός της ημέρας.

Προτού αναχωρήσει για την αμερικανική επικράτεια, ο Ρώσος Πρόεδρος έκανε στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική Θάλασσα, περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Tass, πρόκειται να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο αφιερωμένο σε ηρωικούς Ρώσους πιλότους, ενώ θα συναντηθεί και με τον Περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

Βίντεο με την αυτοκινητοπομπή

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν την αυτοκινητοπομπή των θωρακισμένων οχημάτων, συνοδευόμενη από περιπολικά και ασθενοφόρα, να διασχίζει τους δρόμους.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex. Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Vladimir Putin arrived in Magadan before meeting with Trump Presidential press secretary Peskov said that the Russian leader would visit an industrial enterprise in Magadan and meet with the governor, after which he would travel to Alaska, where a Russian-American summit would… pic.twitter.com/5PGP7yfboF — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 15, 2025

Με μπλουζάκι της CCCP ο Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, εμφανίστηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας, φορώντας πουλόβερ με την επιγραφή της CCCP (Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών).