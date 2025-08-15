Καθ’ οδόν για την Αλάσκα είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα εντός της ημέρας.

Προτού αναχωρήσει για την αμερικανική επικράτεια, ο Ρώσος Πρόεδρος έκανε στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική Θάλασσα, περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Tass, πρόκειται να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο αφιερωμένο σε ηρωικούς Ρώσους πιλότους, ενώ θα συναντηθεί και με τον Περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

Βίντεο με την αυτοκινητοπομπή

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν την αυτοκινητοπομπή των θωρακισμένων οχημάτων, συνοδευόμενη από περιπολικά και ασθενοφόρα, να διασχίζει τους δρόμους.

Με μπλουζάκι της CCCP ο Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, εμφανίστηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας, φορώντας πουλόβερ με την επιγραφή της CCCP (Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών).

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αλάσκα #Βλαντιμίρ Πούτιν #Ρωσία #Σεργκέι Λαβρόφ