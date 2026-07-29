Σε προσωρινή καθήλωση όλων των πτήσεων της American Airlines που δεν είχαν απογειωθεί προχώρησε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου, εξαιτίας βλάβης στα συστήματα πληροφορικής της αεροπορικής εταιρείας.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο, την ίδια ώρα που τα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής δοκιμάζονταν ήδη από ισχυρές καταιγίδες.

Με νεότερη ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημέρωσε ότι η συνδεσιμότητα αποκαταστάθηκε και οι απογειώσεις ξεκίνησαν εκ νέου.

Η έκτακτη εντολή της FAA και το «μπλακάουτ» στα συστήματα

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (28/07) κατεπείγουσα εντολή αναστολής αναχωρήσεων (ground stop) για όλες τις πτήσεις της American Airlines που δεν είχαν προλάβει να απογειωθούν.

Αρχικά, η εταιρεία ανέφερε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης εργάζονταν με εντατικούς ρυθμούς για την αποκατάσταση του προβλήματος, χωρίς ωστόσο να είναι αμέσως σαφές ποια ήταν η επίδραση στις πτήσεις εξωτερικού.

Η ψηφιακή αυτή βλάβη ήρθε να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση στους αιθέρες, καθώς αρκετά μεγάλα αεροδρόμια στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ αντιμετώπιζαν ήδη σημαντικές καθυστερήσεις και περιορισμούς λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και καταιγίδων.

Αποκατάσταση της συνδεσιμότητας και συγγνώμη στους επιβάτες

Λίγη ώρα αργότερα, η American Airlines προχώρησε σε νεότερη ενημέρωση, ανακοινώνοντας την σταδιακή επαναφορά των συστημάτων της και την επανέναρξη των δρομολογίων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Ένα τεχνικό πρόβλημα επηρέασε προσωρινά τη συνδεσιμότητα ορισμένων συστημάτων μας το βράδυ της Τρίτης. Τα συστήματα επανέρχονται τώρα σε λειτουργία και οι πτήσεις αναχωρούν και πάλι. Εφαρμόσαμε προσωρινή αναστολή απογειώσεων, ενώ οι ομάδες μας εργάζονταν για την επίλυση του προβλήματος. Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την ταλαιπωρία».

A technology issue briefly impacted connectivity for some of our systems on Tuesday evening. Systems are coming back online now and flights are departing again. We put a temporary ground stop in place while our teams worked to resolve the issue. We apologize to our customers for… — americanair (@AmericanAir) July 28, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη βλάβη στα πληροφοριακά συστήματα της αεροπορικής εταιρείας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.