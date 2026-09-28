Σε μια ισχυρή ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλου μεγέθους προχώρησαν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στην κωμόπολη Μανσούρι του νότιου Λιβάνου, περιοχή την οποία διατηρούν υπό τον έλεγχό τους.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές από τα λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογραφικές αποστολές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Τύρου, ο ισχυρός ωστικός παλμός έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση, ενώ η στρατιωτική αυτή ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων του Ισραήλ στη μεθοριακή ζώνη.

Ανταποκριτές είδαν πυκνές στήλες γκρίζου καπνού να υψώνονται από την κατεστραμμένη σε μεγάλο βαθμό παράκτια πόλη μετά την ισχυρή έκρηξη.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνoυ (ANI γαλλικά, NNA στα αγγλικά) ανέφερε ότι μια τεράστια έκρηξη που προκλήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις συγκλόνισε το Μανσούρι, προκαλώντας ισχυρές δονήσεις, και ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη της Τύρου, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά, και στα γύρω χωριά.

Κατά τη στιγμή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ τον Ιούνιο, ο ισραηλινός στρατός ήλεγχε μέρος του Μανσούρι και κατείχε μια συνοριακή λωρίδα πλάτους περίπου 10 χιλιομέτρων.

Στις 22 Ιουνίου, ο Δήμος ενημέρωσε τους κατοίκους ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ζητώντας τους παράλληλα να αποφύγουν την περιοχή εντός της «ζώνης ασφαλείας» που κατέχει το Ισραήλ.

Στις αρχές Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους του Μανσούρι να απομακρυνθούν από την περιοχή πριν καταλάβει πλήρως την πόλη, που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων.