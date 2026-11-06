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Eπίθεση δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων «VELOS SAPPHIRE», υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ και ελληνική διαχείριση στον Περσικό Κόλπο. Ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ασφαλές πλήρωμα, νεότερες αναφορές καταγράφουν τον θάνατο ενός ναυτικού, δημιουργώντας σύγχυση γύρω από τις πραγματικές συνέπειες του πλήγματος που δέχτηκε το πλοίο.
Το χρονικό και το στίγμα της επίθεσης
Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων AIS και σχετική αναφορά της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας MARISKS, το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από την περιοχή της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με κατεύθυνση προς το Μπαχρέιν.
Κατά τη διέλευσή του, το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από δύο βλήματα. Η επίθεση προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά στην αριστερή πρυμναία πλευρά του σκάφους, ωστόσο η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και το δεξαμενόπλοιο διατήρησε το «αξιόπλοο», συνεχίζοντας την πορεία του.
Αντικρουόμενες πληροφορίες για τις απώλειες
Τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν τραυματισμοί και ότι όλα τα μέλη του πληρώματος ήταν καλά στην υγεία τους.
Στη συνέχεια, ωστόσο, διαμορφώθηκε διαφορετική εικόνα: ένα μέλος του πληρώματος δηλώθηκε αρχικά ως αγνοούμενο, για να ακολουθήσουν αναφορές που ανέφεραν ότι εντοπίστηκε νεκρός.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση της προέλευσης των βλημάτων ούτε ανάληψη ευθύνης, ενώ οι αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε ένα πέρασμα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου.