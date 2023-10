Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν πριν από λίγα λεπτά, βομβαρδίστηκε το τέμενος Nuseirat στη Γάζα. Αναφορές μιλούν για νεκρούς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τέμενος δέχθηκε πυρά από τον ισραηλινό στρατό. «Πολλοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση στο τέμενος των Μαρτύρων Αλ Άκσα», ανέφερε το Anadolu, χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό.

Δείτε βίντεο

Israel just bombed the Nuseirat Mosque in Gaza, killing displaced people seeking shelter. According to Article 8 of the Geneva Convention, direct attacks against buildings of worship are a war crime. But international law doesn't apply here.pic.twitter.com/ZrR9Qx2fzp — Lowkey (@Lowkey0nline) October 18, 2023

🔥🚨BREAKING: Israel allegedly just bombed the Nuseirat Mosque. pic.twitter.com/q3WaeRbKTV — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 18, 2023

An Israeli airstrike targeted a mosque in Nuseirat refugee camp in central #Gaza on Wednesday, killing and injuring “a number of Palestinians,” a medical source said. pic.twitter.com/jEoroo2R8u — EHA News (@eha_news) October 18, 2023

Στο μεταξύ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποχώρησε από το Ισραήλ, έγινε γνωστό πως οι ΗΠΑ έθεσαν βέτο σε ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (το οποίο βρίσκεται σε συνεδρίαση από τις 17:00 ώρα Ελλάδας), με το οποίο ζητείτο να γίνουν «ανθρωπιστικές παύσεις» στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ώστε να καταστεί εφικτή η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί δύο φορές τις προηγούμενες ημέρες, επειδή οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να μεσολαβήσουν ώστε να υπάρξει πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Δώδεκα μέλη του Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της πρότασης, ενώ η Ρωσία και η Βρετανία απείχαν.

Η Ουάσινγκτον, κατά παράδοση, προστατεύει το Ισραήλ, τον στενό σύμμαχό της, από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που θεωρεί ότι είναι σε βάρος του.

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε ζητήσει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για να καταστεί εφικτή η απελευθέρωση των ομήρων και να προωθηθεί βοήθεια στη Γάζα.

Το σχέδιο ψηφίσματος καλούσε το Ισραήλ (χωρίς να κατονομάζει τη χώρα) να ανακαλέσει τη διαταγή του προς τους πολίτες και το προσωπικό του ΟΗΕ στη Γάζα να μετακινηθούν στα νότια, ενώ καταδίκαζε τις «τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς». Καταδίκαζε επίσης κάθε μορφή βίας και εχθροπραξιών σε βάρος αμάχων και κάθε τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ζητούσε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ, στον ΟΗΕ είπε ότι η Ουάσινγκτον απογοητεύτηκε επειδή στο κείμενο δεν γινόταν καμία αναφορά στο δικαίωμα του Ισραήλ, στην αυτοάμυνα και συμπλήρωσε ότι για τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ευθύνεται η Χαμάς.

Παράλληλα, το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ δεν ευθύνεται για την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας. Στην ανακοίνωση προστίθεται πως σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων, το πλήγμα στο νοσοκομείο προήλθε από χερσαία έκρηξη και όχι από αεροπορική επιδρομή.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε ανάλυση εναέριων εικόνων, υποκλοπών και πληροφοριών ανοιχτού κώδικα, δήλωσε η εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, Άντριεν Γουάτσον.