Επιβατικό αεροσκάφος με 55 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματός του, προέβη σε αναγκαστική προσγείωση, σε παραλία κοντά στο Μογκαντίσου. Το περιστατικό συνέβη μόλις λίγα λεπτά μετά την απογείωση, από το διεθνές αεροδρόμιο Aden Adde.

 


Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάποιου είδους δυσλειτουργία ή για κάποιο τεχνικό πρόβλημα, το οποίο «έθεσε» το αεροσκάφος εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

 


Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Όπως φαίνεται και από τις χαρακτηριστικές εικόνες, το αεροσκάφος ακολούθησε τη διαδικασία προσθαλάσσωσης (ditching), αφού προσγειώθηκε και ακινητοποιήθηκε σε υδάτινο περιβάλλον.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και τα συνεργεία διάσωσης, ενώ οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του συμβάντος, λαμβάνοντας υπόψιν τους  όλα τα τεχνικά ζητήματα, αλλά και τις υφιστάμενες καιρικές συνθήκες.

Παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή

Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί στο Μογκαντίσου, πριν από μερικούς μήνες. Αφορούσε αεροσκάφος του ΟΗΕ που αντιμετώπισε πρόβλημα με τους τροχούς, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Aden Adde International Airport. Ευτυχώς και σε αυτήν την περίπτωση, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα βγήκαν ασφαλείς και υπήρξε μόνο ελαφρά ζημιά στο αεροσκάφος.

