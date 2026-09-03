Αναγκαστική προσγείωση χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αεροσκάφος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μαρκγουέιν Μάλιν, έπειτα από βλάβη που σημειώθηκε σε έναν από τους κινητήρες του.

Το αεροσκάφος πετούσε στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσινγκτον όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στον δεξιό κινητήρα. Ο πιλότος ενημέρωσε άμεσα τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ρίγκαν, ζητώντας να ενεργοποιηθεί η διαδικασία έκτακτης ανάγκης και να δοθεί άδεια για άμεση προσγείωση.

Σύμφωνα με τη Washington Post, στις επικοινωνίες με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ο πιλότος ανέφερε ότι το αεροσκάφος είχε χάσει τον δεξιό κινητήρα και ζήτησε να προσγειωθεί χωρίς καθυστέρηση στο DCA.

Ο κυβερνήτης γνωστοποίησε ακόμη ότι στο αεροσκάφος βρίσκονταν 14 άτομα, ενώ τα διαθέσιμα καύσιμα επαρκούσαν για περίπου δυόμισι ώρες πτήσης.

Παρά την απρόοπτη εξέλιξη, η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια. Μετά το περιστατικό, ο Μάλιν συνεχάρη το πλήρωμα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός εξήρε την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό των πιλότων, σημειώνοντας ότι κατάφεραν να κάνουν την προσγείωση με έναν μόνο κινητήρα να φαίνεται «σχεδόν συνηθισμένη».

«Δεν υπήρξε πανικός, μόνο απόλυτος επαγγελματισμός. Μετά την προσγείωση, οι πιλότοι μού είπαν ότι ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπιζαν μια τέτοια κατάσταση. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερα χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.