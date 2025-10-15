Σε αναγκαστική προσγείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, εξαιτίας ρωγμής στο παρμπρίζ, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με βάση τις καθιερωμένες διαδικασίες ασφαλείας και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο υπουργός Άμυνας επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τις Βρυξέλλες, όπου είχε πραγματοποιήσει σειρά επαφών στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος με υψηλόβαθμους αξιωματούχους αντιμετωπίζει μηχανικό πρόβλημα. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε αναγκαστεί να επιστρέψει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον λόγω τεχνικής βλάβης.