Η χθεσινή ανακοίνωση του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, (το πρώτο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των χωρών της G7 που το κάνει), εξέπληξε πολλούς.

Πρόκειται για μια διπλωματική πίεση προς το Ισραήλ, την ώρα που η Γάζα έχει πλέον ισοπεδωθεί από τα ισραηλινά πυρά και ο παλαιστίνιος πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων στη σχετική ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας, «η επείγουσα ανάγκη σήμερα είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να διασωθεί ο άμαχος πληθυσμός. Η ειρήνη είναι δυνατή. Πρέπει να εφαρμόσουμε αμέσως κατάπαυση του πυρός, να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους και να παράσχουμε μαζική ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας».

Παρόλο που η αναγνώριση από τη Γαλλία αναμενόταν εδώ και αρκετούς μήνες, δεν αναμενόταν να συμβεί έτσι. Ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που ο σύντομος πόλεμος Ισραήλ-Ιράν ανάγκασε σε αναβολή της συνόδου κορυφής για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη με τη Σαουδική Αραβία και τους Ευρωπαίους συμμάχους, την οποία είχε προετοιμάσει το Παρίσι.

Η απροσδόκητη ανακοίνωση λέει δύο πράγματα. Καταρχάς, ότι ο Εμανουέλ Μακρόν πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για δράση. Οι ηγέτες από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία αναμένεται να συναντηθούν Παρασκευή για να ζητήσουν επείγουσα δράση για τα ανησυχητικά επίπεδα που φτάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από χίλιοι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα έχουν σκοτωθεί αναζητώντας απεγνωσμένα τροφή από τον Μάιο και δεκάδες ακόμη έχουν πεθάνει εξαιτίας της πείνας.

Οι εικόνες σκελετωμένων, λιμοκτονούντων κατοίκων της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν θυμίσει τις πιο σκοτεινές στιγμές του εικοστού αιώνα, προκαλώντας την αποστροφή της Δύσης, που ακόμη όμως δεν έχει μεταφραστεί σε συγκεκριμένη δράση.

Μετά από μια σειρά Ευρωπαίων συμμάχων (Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία), η τολμηρή απόφαση του Μακρόν ανοίγει τον δρόμο για να ακολουθήσουν το παράδειγμά της Γαλλίας οι μεγάλες διεθνείς δυνάμεις.

Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως και στη Γερμανία. Και βέβαια η προοπτική να προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση οι ΗΠΑ, ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ, μοιάζει αδύνατη.

Οι αντιδράσεις

Η κίνηση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τη Χαμάς ως ένα «θετικό βήμα». Από την άλλη πλευρά, το Τελ Αβίβ αντέδρασε με οργή. Η αναγνώριση «ανταμείβει την τρομοκρατία», σχολίασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με άλλους υπουργούς της κυβέρνησής του να υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή δικαιολογεί πλέον την επίσημη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Τη στάση αυτή υιοθέτησε άμεσα και η Ουάσινγκτον, η οποία βρίσκεται σε όλο και μεγαλύτερη αντίθεση με τους δυτικούς συμμάχους τους στην Ευρώπη σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «απορρίπτουν κατηγορηματικά» το σχέδιο Μακρόν: «Αυτή η απερίσκεπτη απόφαση εξυπηρετεί μόνο την προπαγάνδα της Χαμάς και υπονομεύει την ειρήνη», έγραψε στην πλατφόρμα X.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.

This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025