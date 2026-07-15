Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας ήταν ξένης καταγωγής, όπως έγινε γνωστό από τις ισπανικές αρχές την Τρίτη (14/7) το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των νεκροψιών-νεκροτομών.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης των 13 θυμάτων της φωτιάς στη Λος Γκαγιάρδος. Ανάμεσα στους νεκρούς, εκ των οποίων μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο, περιλαμβάνονται επτά υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, τρεις του Βελγίου, ένας της Γαλλίας, ένας των ΗΠΑ και ένας Ισπανός πολίτης.

«Το απόγευμα ολοκληρώθηκε η αναγνώριση των θυμάτων της πυρκαγιάς στη Λος Γκαγιάρδος», εξήγησε σε ανακοίνωσή της ιατροδικαστική υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι «ανάμεσα στους 13 ανθρώπους που απεβίωσαν – η μια σε νοσοκομείο – επτά ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις από το Βέλγιο, μια από τη Γαλλία, μια άλλη από τις ΗΠΑ και ο ένας Ισπανός πολίτης».