Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, έφερε στο φως η πρόσφατη υποβρύχια αποστολή, στα νερά του κόλπου Αμπού Κίρ, ανοιχτά της Αλεξάνδρειας.

Ανάμεσα στα ευρήματα, περιλαμβάνονται καλοδιατηρημένα αγάλματα, ασβεστολιθικά κτήρια, εμπορικές εγκαταστάσεις, αλλά και ένα αρχαίο λιμάνι, που χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.

Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές, η περιοχή πιθανότατα αποτελεί προέκταση της αρχαίας πόλης Κανώπου – ενός σημαντικού θρησκευτικού και εμπορικού κέντρου, που χρονολογείται την εποχή των Πτολεμαίων και μετέπειτα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Με την πάροδο των αιώνων, οι σεισμοί και η σταδιακή άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οδήγησαν στη βύθιση της Κανώπου και του κοντινού λιμανιού της Ηράκλειου.

Την Πέμπτη, δύτες και γερανοί ανέσυραν από τον βυθό εντυπωσιακά γλυπτά, ενώ από την ακτή, η επιστημονική ομάδα και παρατηρητές χειροκροτούσαν.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά ευρήματα κάτω από την επιφάνεια, αλλά ανασύρουμε μόνο όσα πληρούν αυστηρά επιστημονικά και συντηρητικά κριτήρια», δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σέριφ Φάτι.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά αντικείμενα, εντοπίστηκε μια μερικώς διατηρημένη σφίγγα με ιερογλυφικά του Φαραώ Ραμσή Β΄, καθώς και αποσπασμένα τμήματα από αγάλματα ευγενών της πτολεμαϊκής και ρωμαϊκής εποχής.

Πολλά από τα έργα φέρουν σημάδια φθοράς από τον χρόνο: αποκεφαλισμένα αγάλματα, λείψανα κορμών, και διαβρωμένες επιγραφές.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης υποδομές, που παραπέμπουν σε οργανωμένη εμπορική δραστηριότητα: πέτρινες άγκυρες, ένα ναυάγιο εμπορικού σκάφους και έναν αρχαίο γερανό, κοντά σε αποβάθρα μήκους 125 μέτρων, η οποία φαίνεται πως λειτουργούσε έως και τη Βυζαντινή εποχή.

Τα ευρήματα, αναδεικνύουν τον πλούτο της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιγύπτου, όμως ταυτόχρονα υπενθυμίζουν τους κινδύνους, που αντιμετωπίζει σήμερα η ίδια η Αλεξάνδρεια.

Η πόλη βυθίζεται κατά 3 χιλιοστά ετησίως, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, ακόμη και σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο, μέχρι το 2050, ένα τρίτο του αστικού ιστού, ενδέχεται να έχει χαθεί κάτω από τη θάλασσα.