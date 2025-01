Οι καταγραφείς δεδομένων πτήσης και φωνής στο πιλοτήριο ανακτήθηκαν από το επιβατικό αεροσκάφος που συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ της Ουάσινγκτον μετά από σύγκρουση στον αέρα με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που στοίχισε τη ζωή σε 67 άτομα, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα επιβεβαίωσαν την Πέμπτη στο CBS News και το ABC News ότι οι συγκεκριμένες συσκευές καταγραφής, κοινώς γνωστές ως μαύρα κουτιά, ανακτήθηκαν από το αεροσκάφος που συνετρίβη και θα αναλυθούν από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, το οποίο ηγείται της έρευνας.

Sources tell CBS News’ @krisvancleave officials have located the black boxes from the midair collision near Reagan National Airport. The data recorders will be analyzed at an NTSB lab as investigators look into what went wrong. https://t.co/NxR6ZdZkzl pic.twitter.com/jFK0hRLqj5

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 31, 2025