Πέντε μέρες περιθώριο, δηλαδή μέχρι την ημέρα των Ευχαριστιών στις 27 Νοεμβρίου, δίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ στον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 βασικών σημείων που ο ίδιος έχει προτείνει, για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί εντονότατη πίεση στον Ουκρανό ομόλογο του προκειμένου ο τελευταίος να αποδεχτεί γρήγορα το σχέδιό του για την οριστική διευθέτηση της εμπόλεμης σύγκρουσης, επιμένοντας, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News, πως «η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος».

«Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε την ειρήνη. Θα πρέπει να το εγκρίνει ο Ζελένσκι», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις δηλώσεις του. Όταν ένας δημοσιογράφος του είπε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο έχει δεχτεί κριτική, ο Τραμπ απάντησε: «Εννοείς ότι δεν αρέσει στον Ζελένσκι; Θα πρέπει να του αρέσει, όμως αν δεν του αρέσει, τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν, υποθέτω».

Τα βασικά σημεία το σχεδίου ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν διαρρεύσει ευρέως και σύμφωνα με αυτό προτείνεται να παραδοθούν οι περιοχές της βιομηχανικής ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στον έλεγχο της Ρωσίας. Παράλληλα οι τελευταίες εκδόσεις του κειμένου προτείνουν επίσης η Ουκρανία να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της σε 600.000 άτομα.

Ποια είναι τα βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ

Σύμφωνα με μια μακροσκελή ανάλυση του BBC από τα 28 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ, πολλά από αυτά, θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως, να γίνουν αποδεκτά από την Ουκρανία.

Η κυριαρχία της Ουκρανίας θα «επιβεβαιωθεί» και θα υπάρξει «ολική και πλήρης συμφωνία μη επιθετικότητας μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης», με ισχυρές ή αξιόπιστες «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο και απαίτηση για πρόωρες εκλογές εντός 100 ημερών.

Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, προτείνεται μια «ισχυρή συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση» μαζί με επαναφορά κυρώσεων και ακύρωση της συμφωνίας.

Αν και οι εκλογές είναι αδύνατες στην Ουκρανία λόγω της εφαρμογής στρατιωτικού νόμου, θεωρητικά θα μπορούσαν να διεξαχθούν αν υπογραφεί συμφωνία ειρήνης.

Ωστόσο, όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, δεν υπάρχει λεπτομέρεια για το ποιος θα τις παρέχει και πόσο ισχυρές θα είναι. Αυτό απέχει πολύ από μια δέσμευση, τύπου Άρθρου Πέντε του ΝΑΤΟ, δηλαδή να θεωρείται μια επίθεση κατά της Ουκρανίας, ως επίθεση κατά όλων των μελών και επ αυτού ή ουκρανική πλευρά θα ήθελε περισσότερα από μια αόριστη υπόσχεση πριν υπογράψει.

Παράδοση εδαφών της Ουκρανίας και μείωση ενόπλων δυνάμεων

Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων προτάσεων είναι η παράδοση από την Ουκρανία εδαφών που δεν έχουν καταληφθεί και η μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεών της.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από το τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ που ελέγχουν αυτή τη στιγμή, επίσης δε, η ζώνη αυτής της απόσυρσης θα θεωρείται ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, διεθνώς αναγνωρισμένη ως έδαφος που ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν σε αυτήν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη».

Η παραχώρηση εδαφών όπου ζουν τουλάχιστον ένα τέταρτο εκατομμυρίου Ουκρανών – οι πόλεις «οχυρά» Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ και Ντρουζκίφκα – δεν θα ήταν αποδεκτή για τους περισσότερους Ουκρανούς. Η Ρωσία πέρασε πάνω από ένα χρόνο προσπαθώντας να καταλάβει την πόλη Ποκρόβσκ – η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραδώσει τόσο σημαντικά στρατηγικά κέντρα χωρίς μάχη.

«Το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε 600.000»

Οι ουκρανικές δυνάμεις εκτιμήθηκαν τον Ιανουάριο σε 880.000 ενεργό προσωπικό, από 250.000 στην αρχή της πλήρους κλίμακας εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Αν και τα 600.000 μπορεί να φαίνονται ένας δυνητικά αποδεκτός αριθμός σε καιρό ειρήνης, ένας τέτοιος περιορισμός θα παραβίαζε την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ενδέχεται επίσης να είναι πολύ μεγάλος αριθμός για να τον αποδεχθεί η Ρωσία.

«Οι κόκκινες γραμμές μας είναι σαφείς και αδιάλλακτες», δήλωσε η Ουκρανή εκπρόσωπος Χριστίνα Χαγιοβίσιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Δεν θα υπάρξει ποτέ αναγνώριση, επίσημη ή άλλη, εδάφους της Ουκρανίας που προσωρινά καταλαμβάνεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία ως ρωσικό. Η Ουκρανία δεν θα δεχθεί κανέναν περιορισμό στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα ή στο μέγεθος και τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών της».

Το σχέδιο προτείνει επίσης ότι «η Κριμαία, η Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ θα αναγνωριστούν de facto ως ρωσικά, συμπεριλαμβανομένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Με άλλα λόγια, η Ουκρανία και άλλες χώρες δεν θα χρειαστεί να αναγνωρίσουν τη ρωσική κυριαρχία με νόμο. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στο Κίεβο να δεχθεί τέτοια διατύπωση, καθώς δεν θα παραβίαζε το Σύνταγμα της Ουκρανίας που ορίζει ότι τα σύνορά της είναι «αδιαίρετα και απαραβίαστα».

Σε άλλες περιοχές, στα νότια, στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια, οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν» και η Ρωσία θα αποσύρει περιοχές που έχει καταλάβει σε άλλες ζώνες.

Το μέλλον της Ουκρανίας – με ΕΕ αλλά όχι ΝΑΤΟ

Το σχέδιο προτείνει σημαντικές δεσμεύσεις για το στρατηγικό μέλλον της Ουκρανίας:

«Η Ουκρανία συμφωνεί να θεσπίσει στο Σύνταγμά της ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ συμφωνεί να συμπεριλάβει στο καταστατικό του διάταξη ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει δεκτή στο μέλλον».

«Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα έχει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά ενώ αξιολογείται το ζήτημα».

Υπάρχει μικρή πιθανότητα η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σύντομα και η Ρωσία τους τελευταίους μήνες έχει μαλακώσει τη στάση της σχετικά με την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ. Το έγγραφο φαίνεται να προσφέρει στο Κίεβο πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ αγνοώντας τις απόψεις των 27 ευρωπαϊκών χωρών.

Η ένταξη και στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ αποτελεί μέρος του Συντάγματος της Ουκρανίας και άλλη κόκκινη γραμμή της Χριστίνας Χαγιοβίσιν στον ΟΗΕ την Πέμπτη ήταν: «Ούτε θα ανεχθούμε οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας μας, συμπεριλαμβανομένου του κυρίαρχου δικαιώματός μας να επιλέγουμε τις συμμαχίες στις οποίες θέλουμε να συμμετάσχουμε.»

Άλλες προτάσεις του σχεδίου είναι ότι το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύει στρατεύματα στην Ουκρανία και ότι ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στην Πολωνία. Το Κίεβο θα πρέπει επίσης να δεσμευτεί να γίνει «μη-πυρηνικό κράτος».

Αυτό φαίνεται να απορρίπτει τα σχέδια της Δυτικής Συμμαχίας υπό ΗΒ και Γαλλία για βοήθεια στην εφαρμογή μελλοντικής συμφωνίας.

Επαναφορά της Ρωσίας από την απομόνωση

Πολλά σημεία αναφέρονται στην επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία και την εκ νέου πρόσκλησή της στην ομάδα G8.

Αυτό φαίνεται μακριά προς το παρόν, με τον Πούτιν υπό ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η Ρωσία αποβλήθηκε από την G7 μετά την κατάληψη και προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, και ο Τραμπ προσπάθησε να την επαναφέρει έξι χρόνια αργότερα.

Αν το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία ήταν απρόθυμα πριν την πλήρη εισβολή, τώρα υπάρχει ακόμα λιγότερη πιθανότητα.

Τι θα γίνει με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια;

Το σχέδιο προτείνει ότι 100 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα επενδυθούν «σε προσπάθειες ανασυγκρότησης και επενδύσεων στην Ουκρανία υπό ηγεσία των ΗΠΑ», με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών και η Ευρώπη να προσθέσει 100 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση.

Αυτό θυμίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για τα ορυκτά νωρίτερα φέτος, με οικονομικό όφελος για τις ΗΠΑ και αφήνει την ΕΕ μόνο με μεγάλα έξοδα.

Τα ποσά που αναφέρονται μπορεί να μην επαρκούν: νωρίτερα φέτος, το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης της Ουκρανίας υπολογίστηκε σε 524 δισ. δολάρια.

Περίπου 200 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια βρίσκονται κυρίως στην Euroclear στο Βέλγιο, και η ΕΕ εργάζεται σε σχέδιο για να χρηματοδοτήσει το Κίεβο οικονομικά και στρατιωτικά.

Τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε «αμερικανο-ρωσικό επενδυτικό όχημα», σύμφωνα με το σχέδιο, έτσι ώστε η Ρωσία να δει κάποια από τα χρήματά της να επιστρέφουν, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει οικονομικό όφελος για τις ΗΠΑ.

Τι δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο Τραμπ;

Ορισμένοι σχολιαστές επισήμαναν ότι το σχέδιο δεν απαιτεί περιορισμούς στα όπλα της Ουκρανίας ή στη βιομηχανία όπλων της, αν και υπάρχει διάταξη που λέει, ότι αν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο στο Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, η εγγύηση ασφαλείας θεωρείται άκυρη.

Ωστόσο, δεν τίθεται περιορισμός στα υπερηχητικά ή μακράς εμβέλειας όπλα που αναπτύσσει η Ουκρανία, όπως οι πύραυλοι Flamingo και Long Neptune.

Είναι αυτό οριστικό σχέδιο ειρήνης;

Είναι ξεκάθαρο πως οι ΗΠΑ θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα με «επιθετικό χρονοδιάγραμμα», με αναφορές ότι η Ουκρανία έχει προθεσμία μέχρι την ημέρα των Ευχαριστιών στις 27 Νοεμβρίου για να συμφωνήσει.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που συμμετείχε στη σύνταξη, το περιέγραψε ως «λίστα πιθανών ιδεών για να τερματιστεί ο πόλεμος», και ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γίοχαν Βάντεπουλ τόνισε ότι δεν θεωρεί τα 28 σημεία οριστικό σχέδιο, έχοντας μιλήσει με τον άλλο κύριο Αμερικανό αξιωματούχο, τον απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

Σε ορισμένα σημεία, το σχέδιο φαίνεται να είναι ακόμη υπό επεξεργασία, με λεπτομέρειες που διέρρευσαν την Πέμπτη στις αμερικανικές ιστοσελίδες να μην εμφανίζονται πλέον.

Η ΕΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν έχει δει επισήμως το σχέδιο, και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το ίδιο.

Είναι το σχέδιο μια «λίστα επιθυμιών» του Πούτιν;

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ φημολογείται ότι πέρασε έως τρεις ημέρες με τον Γουίτκοφ συζητώντας το σχέδιο, κάτι που εγείρει υποψίες για μια συμφωνία προσαρμοσμένη στη Μόσχα. Αλλά η Ρωσία έχει απαντήσει έως τώρα με επιφυλακτικότητα και ισχυρίζεται ότι δεν έχει δει καν το σχέδιο.

Η παράδοση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία, ακόμη και σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, είναι η μεγαλύτερη ένδειξη κλίσης προς την αφήγηση της Ρωσίας, αλλά η «πάγωμα» των μετώπων στα νότια θα μπορούσε να είναι δύσκολο για το Κρεμλίνο, που έχει ενσωματώσει Χερσώνα και Ζαπορίζια στο Σύνταγμά του.

Μία από τις προτάσεις είναι η άρση κυρώσεων να «συμφωνείται σταδιακά και ανά περίπτωση» – κάτι που η Μόσχα πιθανώς θα θεωρήσει πολύ αργό.

Ωστόσο, ένα σχέδιο για «γενική αμνηστία» για όλες τις πλευρές θα γίνει δεκτό καλά στη Μόσχα και πολύ άσχημα στο Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σχολιαστές σημειώνουν ότι, ενώ υπάρχουν μεγάλες παραχωρήσεις προς τον Πούτιν, ορισμένες απαιτήσεις για το ΝΑΤΟ είναι πολύ αόριστες για τα γούστα του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία έχει επίσης ζητήσει σταθερά ότι ένα σχέδιο ειρήνης θα πρέπει να εξαλείψει ό,τι θεωρεί «βαθιές αιτίες» του πολέμου. Μία από αυτές είναι η διακοπή της επέκτασης του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, που το σχέδιο φαίνεται να καλύπτει.

Άλλα σημεία του σχεδίου αναγνωρίζουν τη ρωσική γλώσσα και την καταγγελία διακρίσεων χωρίς να τις επικυρώνουν ρητά.

Ένα σημείο είναι σαφές αλλά ουδέτερο: «Και οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν να καταργήσουν όλα τα διακριτικά μέτρα και να εγγυηθούν τα δικαιώματα των ουκρανικών και ρωσικών μέσων ενημέρωσης και εκπαίδευσης».

Μια άλλη προσπάθεια ισορροπίας είναι η πρόταση να διανέμεται η ενέργεια από τον ρωσικά κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια – τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη – «ισότιμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Το σχέδιο θα πρέπει να αρέσει στον Ζελένσκι αλλιώς θα συνεχίσει να πολεμά