Μπροστά σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο και σύνθετο σταυροδρόμι βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ανάλυση του διεθνούς ειδησεογραφικού δικτύου Politico, μια σειρά από αλληλένδετες κρίσεις και πολιτικές αναταράξεις απειλούν να δημιουργήσουν μια «τέλεια καταιγίδα» στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, δυσχεραίνοντας την επίτευξη συναίνεσης και τη λήψη αποφάσεων.

Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκεται το πολιτικό χάος και τα εκτεταμένα επεισόδια στη Γαλλία, που αποδυναμώνουν την κυβέρνηση και περιορίζουν τα περιθώρια ελιγμών του Παρισιού στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Παράλληλα, οι αναταράξεις σε χώρες όπως η Ιταλία και το Βέλγιο, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, συνθέτουν ένα έκρυθμο σκηνικό.

Πολιτική αβεβαιότητα και εκλογικές αναμετρήσεις

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τις πολιτικές εξελίξεις σε χώρες με κομβικό ρόλο στην Ένωση — όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία. Η εσωτερική πολιτική αβεβαιότητα αναγκάζει τους Ευρωπαίους ηγέτες να εστιάζουν στο εγχώριο ακροατήριό τους, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολους τους απαραίτητους συμβιβασμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η χρονική συγκυρία κρίνεται ιδιαιτέρως κρίσιμη. Η ΕΕ καλείται να λάβει κομβικές αποφάσεις για μια σειρά από μείζονα ζητήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Η διαμόρφωση και έγκριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Η συνέχιση και ο επανακαθορισμός της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Η αντιμετώπιση των διεθνών γεωπολιτικών προκλήσεων και της ενεργειακής ασφάλειας.

Αποτυχία επίτευξης προόδου στις Βρυξέλλες

Όπως υπογραμμίζεται στην ανάλυση, τα σημάδια της παράλυσης είναι ήδη εμφανή, καθώς στη πρόσφατη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες οι ηγέτες της ΕΕ απέτυχαν να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Αν οι εσωτερικές κρίσεις στα ισχυρότερα κράτη-μέλη συνεχιστούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να εισέλθει σε μια περίοδο παρατεταμένης στάσιμης πολιτικής, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις πιεστικές απαιτήσεις της διεθνούς πραγματικότητας, που διαβλέπουν ήδη έναν δύσκολο χειμώνα λόγω των τιμών στα καύσιμα αλλά και των δύο μεγάλων πολεμικών μετώπων, που παραμένουν ανοιχτά σε Ουκρανία και Ιράν.