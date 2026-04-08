Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν σε κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων. Το Ισραήλ υποστήριξε την «αναστολή των επιθέσεων» κατά του Ιράν. Οι αμερικανο-ιρανικές συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου στην Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται μια συμφωνία 15 σημείων με την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί ως επί το πλείστον.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν απότομα μετά την είδηση της κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η απειλή μιας μεγάλης πυρκαγιάς στη Μέση Ανατολή δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς, αλλά τουλάχιστον έχει αναβληθεί προς το παρόν.

Αυτή τη στιγμή, ο πολιτικός και πληροφοριακός χώρος έχει κατακλυστεί από ένα πληροφοριακό τσουνάμι, καθιστώντας απλώς αδύνατο να γίνουν σαφείς προβλέψεις σχετικά με την τελική επίλυση της κρίσης και τις συγκεκριμένες συμφωνίες που θα αποτελέσουν τη βάση της. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν ορισμένες υποθέσεις, καθώς και συμπεράσματα για το τι έχει ήδη συμβεί.

Το βασικό πρόβλημα του τρέχοντος πολέμου, σε αντίθεση με τις πολυάριθμες κλιμακώσεις στο παρελθόν, ήταν ότι τα εμπλεκόμενα μέρη βρέθηκαν σε αδιέξοδο.

Το θέμα είναι ότι το Ισραήλ υπήρξε ο κύριος υποκινητής του πολέμου με το Ιράν τις τελευταίες δεκαετίες, παρασύροντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον σύμμαχο και προστάτη του, στην κλιμάκωση. Ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε η Τεχεράνη ήθελαν ποτέ έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας: και για τις δύο πλευρές, αναπόφευκτα θα συνεπαγόταν εξαιρετικά υψηλό κόστος και απώλειες- ένα γεγονός που όλοι καταλάβαιναν.

Επιπλέον, το Ιράν τηρούσε πάντα μια πιο ευέλικτη στάση, πρόθυμο να παραβλέψει τις επιθέσεις και τις απώλειες που υπέστη για χάρη της διατήρησης της ειρήνης. Ως αποτέλεσμα, έχει απαντήσει στις επιθέσεις σε μεγάλο βαθμό συμβολικά, προσπαθώντας να αποφύγει την πρόκληση σοβαρών ζημιών στον εχθρό. Πράγματι, ο 12ήμερος πόλεμος του περασμένου έτους χρησιμεύει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού.

Αυτή τη φορά, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Δολοφονώντας την ηγεσία της χώρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν πέρασαν απλώς μια κόκκινη γραμμή. Έγινε σαφές ότι το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον σκόπευαν πραγματικά να καταστρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία και το πώς κατάφεραν να πείσουν τους Αμερικανούς για αυτόν τον εφικτό στόχο είναι ξεχωριστό ζήτημα. Έτσι και η Τεχεράνη άρχισε να ανταποδίδει πλήρως.

Τα αποτελέσματα είναι γνωστά: σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα μαχών, η παγκόσμια οικονομία ήταν υπό διάλυση, οι Αμερικανοί υπέστησαν σοβαρές απώλειες, ο Σιδερένιος Θόλος του Ισραήλ ήταν διαρρηγμένος και οι μοναρχίες του Κόλπου, ως σύμμαχοι των ΗΠΑ, δέχτηκαν σοβαρή επίθεση.

Επιπλέον, σε αντίθεση με προηγούμενες κλιμακώσεις, το Ιράν έχει υποβάλει τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για μια διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της άρσης όλων των κυρώσεων, της αποζημίωσης για τις ζημίες, της απόσυρσης των αμερικανικών βάσεων από την περιοχή και του ελέγχου του Στενού του Ορμούζ, με ένα αναθεωρημένο σύστημα διαμετακόμισης. Ο χρόνος θα δείξει σε ποιο βαθμό θα ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις – σίγουρα θα πρέπει να γίνουν ορισμένοι συμβιβασμοί, αλλά δύο γεγονότα είναι ενδεικτικά:

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το σχέδιο 15 σημείων του Ιράν ως «αποδεκτή βάση» για διαπραγματεύσεις. Κατά τη διάρκεια της δύο εβδομάδων εκεχειρίας, το Ιράν και το Ομάν –στην άλλη πλευρά του Πορθμού του Ορμούζ – θα χρεώνουν τέλος για την άδεια διέλευσης από το στενό, κάτι που επιθυμούσαν από χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι το Ιράν έχει ήδη επιτύχει μερική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του και η Ουάσιγκτον, με τη σειρά της, έχει κάνει παραχωρήσεις και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Η επίθεση στο Ιράν ήταν μια λάθος μελετημένη και κακώς σχεδιασμένη στρατιωτική και πολιτική περιπέτεια. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η κοινή λογική επικράτησε στον Λευκό Οίκο και η ηγεσία των ΗΠΑ βρήκε τη δύναμη να υποχωρήσει από το μοιραίο χείλος, πέρα από το οποίο η περιοχή αντιμετώπιζε τις χειρότερες δυνατές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού πολέμου.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τώρα εσωτερική πολιτική καταστροφή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει εδραιώσει τους εχθρούς του και έχει αποξενώσει πολλούς από τους υποστηρικτές του, και οποιαδήποτε βήματα προς την αποκλιμάκωση και τις παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη θα εκληφθούν ως αδυναμία εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου και ως σήμα για επίθεση εναντίον του.

*Η ανάλυση είναι της Ιρίνα Άλκνις – αρθρογράφος και αναλύτρια πολιτικής και στρατηγικής