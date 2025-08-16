Σε πρόσφατη ανάλυσή του, το CNN εστιάζει στις δυσκολίες και τις αντιφάσεις γύρω από την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ, να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρωτοβουλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, που διατυπώθηκε μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, φαίνεται πως συναντά έντονες αντιστάσεις, ιδίως από την πλευρά της Μόσχας, η οποία προσπαθεί εκ των προτέρων να ακυρώσει τη δυναμική της.

Μια εικόνα χωρίς περιεχόμενο;

Όπως σημειώνει Ρώσος δημοσιογράφος που μίλησε στο CNN υπό καθεστώς ανωνυμίας, στο Κρεμλίνο επικρατεί η αντίληψη, ότι μια τέτοια συνάντηση θα ήταν περισσότερο επικοινωνιακή κίνηση, παρά ουσιαστική πολιτική πρωτοβουλία:

«Αν χρειαστεί απλώς για τη φωτογραφία, θα την κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στην ουσία», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Η αμφισβήτηση του Ζελένσκι από τη Μόσχα

Ένα από τα κύρια εμπόδια για την πραγματοποίηση της τριμερούς είναι η στάση του ίδιου του Πούτιν απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο.

Εδώ και τρία χρόνια, ο Ρώσος πρόεδρος αρνείται να αναγνωρίσει τη νομιμότητα της εξουσίας του Ζελένσκι, επικαλούμενος την ακύρωση των ουκρανικών εκλογών, λόγω του στρατιωτικού νόμου, που εφαρμόζεται από το 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.

«Με ποιον να διαπραγματευτούμε;

Η θητεία του έχει τυπικά τελειώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Πούτιν.

Παρά τις αυστηρές δηλώσεις του, άφησε ένα μικρό περιθώριο, λέγοντας πως δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο συνάντησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι.

Οι ρωσικοί όροι και το «μνημόνιο ειρήνης»

Η Ρωσία, μέσω του αποκαλούμενου «μνημονίου ειρήνης» που δημοσίευσε τον Ιούνιο, φαίνεται να βάζει στο τραπέζι απαιτήσεις που δύσκολα μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την ουκρανική πλευρά.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την προϋπόθεση να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, εξέλιξη που θα έθετε τον Ζελένσκι στο περιθώριο της διαδικασίας, αφαιρώντας του την πολιτική ισοτιμία.

Ο Πούτιν, τα αποτελέσματα και η στρατηγική υπομονή

Ο πρώην Ρώσος διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ, μιλώντας στο CNN, υποστηρίζει πως ο Πούτιν θα συμμετάσχει μόνο αν είναι σίγουρος, ότι η διαδικασία θα καταλήξει σε συμφωνία που εξυπηρετεί τους στόχους του:

«Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για εντυπώσεις, αλλά για χειροπιαστά αποτελέσματα.

Σε αντίθεση με τον Τραμπ ή την Ευρώπη, δεν επενδύει σε κινήσεις χωρίς πολιτικό βάθος», σημείωσε.

Ο ίδιος μάλιστα σχολιάζει με σαρκασμό την ασυνέπεια της ρωσικής θέσης:

«Αν ο Ζελένσκι παραδοθεί, τότε ξαφνικά θα θεωρείται ξανά νόμιμος».

Το αβέβαιο μέλλον της πρωτοβουλίας Τραμπ

Συμπερασματικά, η ανάλυση του CNN τονίζει ότι το μεγάλο στοίχημα για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι να επιτύχει κάτι που μέχρι στιγμής μοιάζει αδύνατο: να φέρει στο ίδιο τραπέζι δύο ηγέτες με ριζικά αντίθετες ατζέντες, έναν Ουκρανό πρόεδρο που αγωνίζεται για την επιβίωση της χώρας του και έναν Ρώσο πρόεδρο που επιδιώκει την πλήρη αποδυνάμωσή του.

Το αν αυτή η προσπάθεια θα εξελιχθεί σε ένα ουσιαστικό βήμα προς την ειρήνη ή θα περιοριστεί σε μια ακόμα «φωτογραφία χωρίς ουσία», παραμένει ανοιχτό ερώτημα.