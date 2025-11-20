Με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, όλο το Ντονμπάς και αναγνωρίζει την κυριαρχία της Ρωσίας στην Κριμαία από το 2014.

Το σχέδιο Τραμπ, το οποίο αποκαλύφθηκε από το Axios και το Reuters εντείνει τις πιέσεις στην Ουκρανία, προκειμένου να αποδεχθεί ένα πλαίσιο ειρήνης που προβλέπει παραχώρηση εδαφών αλλά και σημαντική μείωση του ουκρανικού στρατού.

Ο χάρτης με τη σημερινή κατάσταση στο έδαφος της Ουκρανίας

Η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για λήξη του πολέμου

Το αμερικανικό σχέδιο για τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία, προβλέπει παραχώρηση εδαφών και ορισμένων οπλικών συστημάτων από την Ουκρανία, σύμφωνα με δύο πρόσωπα με γνώση των συνομιλιών, όπως αποκαλύπτει το Reuters.

Σημειώνεται ότι οι πηγές που μίλησαν στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει από το Κίεβο να αποδεχθεί τα βασικά σημεία του σχεδίου.

Οι μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας για το ουκρανικό

Το διεθνώς αναγνωρισμένο αμερικανικό μέσο Axios επικαλούμενο πληροφορίες από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, νωρίτερα σήμερα (19/11) αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία για την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφέρεται ένα σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα. Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι υποστηρικτές της.

Τα 28 σημεία του σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες:

• ειρήνη στην Ουκρανία,

• εγγυήσεις ασφάλειας,

• ασφάλεια στην Ευρώπη,

• μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Το αμερικανικό δημοσίευμα, επισημαίνει ότι δεν είναι ακόμα σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία — όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σιγά σιγά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη από ό,τι έχει απαιτήσει το Κρεμλίνο.

Οι μυστικές συνομιλίες στο Μαϊάμι

Ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο, Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διευθύνει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και είναι επίσης βαθιά εμπλεκόμενος στη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ, όταν ο Ντμίτριεφ επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, διότι, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται».

Η συνάντηση Γουίτκοφ – Ζελένσκι που …δεν έγινε

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γουίτκοφ αναμενόταν να συναντήσει τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Τετάρτη (19/11) στην Τουρκία αλλά ανέβαλε το ταξίδι του, δήλωσαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Γουίτκοφ το σχέδιο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ούμεροφ, σε συνάντηση νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι, όπως επιβεβαίωσε ένας αξιωματούχος της Ουκρανίας στο Axios. «Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος, αν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Ο στόχος πριν από τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ

Σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ, ο στόχος είναι να συνταχθεί ένα έγγραφο με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές πριν από την επόμενη συνάντηση του Τραμπ και του Πούτιν. Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών στη Βουδαπέστη παραμένουν σε αναμονή, προς το παρόν.

Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η προσπάθεια δεν είχε καμία σχέση με την πίεση που ασκείται υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύνταξη ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, παρόμοιο με αυτό της Γάζας, το οποίο, όπως είπε, δεν είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας διότι αγνοούσε τις θέσεις της Ρωσίας. Ο Ρώσος απεσταλμένος είπε ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται τώρα στη διαδικασία να εξηγήσει τα «οφέλη» της τρέχουσας προσέγγισής της στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους. «Αυτό συμβαίνει με φόντο τις επιπλέον επιτυχίες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η επιρροή της Μόσχας αυξάνεται.

Ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για το νέο σχέδιο, εκτός από τους Ουκρανούς, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου: Η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμέσως μετά από τη χθεσινή (19/11) συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα του, πάνω από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει η αιματοχυσία

«Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ύστερα από τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μόνο οι ΗΠΑ έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει ο πόλεμος

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μόνο οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι ο Ερντογάν έχει προτείνει διάφορα σχήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των μεσολαβητικών προσπαθειών της Τουρκίας.

Κρεμλίνο: Δεν υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες (19/11) ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται αλλά ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις για να ανακοινωθούν σε σχέση με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Έπειτα από πολλά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέταξαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο να ανακοινωθεί από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται αλλά ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά για να διεξαχθεί μια ακόμη Σύνοδος Κορυφής.

Ρεπορτάζ – επιμέλεια: Κώστας Καπνίσης