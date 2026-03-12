Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το πρώτο μήνυμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα δημοσιευθεί σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με το Reuters.

Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του νέου ηγέτη του Ιράν τις τελευταίες μέρες διχάζονται, με τις φήμες για σοβαρό τραυματισμό του σε πλήγμα του Ισραήλ να πληθαίνουν, από την έλλειψη δημόσιας εμφάνισής του.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του αποθανόντα Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times είναι τραυματισμένος. O 56χρονος φέρεται πως τραυματίστηκε στα πόδια του την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για σοβαρότερα προβλήματα στην υγεία του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα και χρειάστηκε να εκκενωθεί μία ολόκληρη πτέρυγα για την νοσηλεία του. Η κατάσταση του είναι σοβαρή και σύμφωνα με επίσημους αξιωματούχους έχασε το ένα ή και τα δύο του πόδια. Γιατρός του είναι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας του Ιράν Μοχάμεντ Ρεζά Ραφαρτζιανί, ένας από τους κορυφαίους γιατρούς της χώρας, με μεγάλη εμπειρία στα τραύματα πολέμου (από την σύγκρουση με το Ιράκ) και είναι ο μόνος υγειονομικός που εμπιστεύται η οικογένεια Χαμενεΐ. Μάλιστα, πριν δύο μέρες φαίνεται πως τον νεο ηγέτη του Ιράν επισκέφθηκε και ο Μασούντ Πεζεσκιάν, που ενημερώθηκε για την υγεία του.

Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων «το πρώτο μήνυμα του Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής επανάστασης, θα δημοσιευτεί σε λίγα λεπτά», αναφέρει.

Το μήνυμα θα απευθύνεται «στον μάρτυρα ηγέτη της επανάστασης (Αλί Χαμενεΐ), στον ρόλο και τα καθήκοντα του λαού, των ενόπλων δυνάμεων, των εκτελεστικών οργάνων, του μετώπου αντίστασης, καθώς και στις χώρες της περιοχής και στην αντιμετώπιση των εχθρών».