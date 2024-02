Οι μετεωρολογικές αρχές της Κίνας, ανανέωσαν σήμερα Τετάρτη (21/2) τον πορτοκαλί συναγερμό για κύμα ψύχους, ο οποίος είναι το υψηλότερο επίπεδο της προειδοποίησης τριών σταδίων για ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς προβλέπουν μεγάλες πτώσεις της θερμοκρασίας σε νότιες περιφέρειες της χώρας.

Από σήμερα Τετάρτη (21/2) μέχρι και την Παρασκευή (23/2), οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ή οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα περισσότερα τμήματα της νότιας Κίνας θα μειωθούν κατά 6 ως 12 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο.

Λόγω του κύματος ψύχους, οι θερμοκρασίες σε τμήματα των περιφερειών Γκουιζού, Χουνάν, Γκουανγσκσί και Τζιανγκσί ενδέχεται να σημειώσουν πτώση κατά περισσότερο από 20 βαθμούς Κελσίου.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο κάλεσε τις τοπικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, συμβούλευσε τον πληθυσμό να μην εκτίθεται στο ψύχος και ζήτησε να προστατευθούν οι σοδειές και τα υδάτινα προϊόντα.

🇨🇳In China, the air temperature dropped from -1.6℃ to -52.3℃ in two days and broke all possible historical records

The anomaly occurred in the Xinjiang region.

The first victims of the weather were animals: on one of the lakes, hundreds, or even thousands of birds were frozen… pic.twitter.com/M0WDOFBrb9

— dana (@dana916) February 21, 2024