Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Χρειάστηκαν λιγότερο από 7 λεπτά για να εισβάλλουν και να κάνουν τη «ληστεία του αιώνα» στο εμβληματικό Λούβρο, ένα από σπουδαιότερα μουσεία, παίρνοντας τους θησαυρούς του Ναπολέοντα. Η είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου την Κυριακή είναι συνταρακτική, ακριβώς επειδή δείχνει πως όλα μπορεί να συμβούν: ακόμα και 4 μόλις άνθρωποι σε ελάχιστο χρόνο να «σπάσουν» μία από τις καλύτερες φυλασσόμενες αίθουσες και να πάρουν κειμήλια ιστορικής σημασίας για ένα ολόκληρο έθνος.

Η αναπαράσταση του τρόπου που έδρασαν οι σύγχρονοι… Αρσέν Λουπέν είναι ακόμα πιο σοκαριστική. Βίντεο της Γαλλικής Τηλεόρασης με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνει πώς -οι ληστές με τα κίτρινα γιλέκα- στάθμευσαν το αναβατόριο, πώς ανέβηκαν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και έσπασαν το τζάμι για να μπουν στο χώρο. Δείχνει ακόμα πώς πήραν τους τροχούς και έκοψαν τις προθήκες με τους θησαυρούς του Ναπολέοντα.

Οι κλέφτες πήραν φεύγοντας (με δύο απλά σκούτερ) εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας: ένα κολιέ με ζαφείρια Κεϋλάνης, μία διαμαντένια καρφίτσα, χρυσόδετα σκουλαρίκια με πολύτιμους λίθους, ένα σμαραγδένιο περιδέραιο, μία περίτεχνη τιάρα και άλλα.

Δείτε το βίντεο που αναπαριστά τις κινήσεις τους:

🔴 En plein jour et en 7 minutes, 4 hommes ont cambriolé la galerie d’Apollon du Louvre, où sont exposés les joyaux de la couronne de France. L’attaque, d’une efficacité impressionnante, a eu lieu dimanche 19 octobre vers 9h30, alors que le musée venait d’ouvrir au public. #JT20H pic.twitter.com/qsev4EP8c4 — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 20, 2025

Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Με τη χώρα να παραμένει σε κατάσταση σοκ, οι Αρχές συλλέγουν ακόμα στοιχεία και λεπτομέρειες από τον χώρο για να βγάλουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα. Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό, μιλώντας στο BFM TV, ανέφερε ότι «περίπου εξήντα ερευνητές» κινητοποιήθηκαν και διαβεβαίωσε τις αρχές για την «απόλυτη αποφασιστικότητα» να βρουν τους κλέφτες. Η εισαγγελέας διευκρίνισε ότι το διάσημο διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών. Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Είπε επίσης, ότι η θεωρία που εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι Αρχές, είναι ότι η ομάδα κρούσης εργαζόταν κατόπιν εντολών μιας εγκληματικής οργάνωσης ή πιθανόν ενός συλλέκτη. «Οι οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες μπορούν να έχουν δύο στόχους: είτε να εκτελέσουν μια εντολή που τους έχει δοθεί, είτε να αποκτήσουν πολύτιμους λίθους για ξέπλυμα χρήματος», είπε. Σύμφωνα με τη Laure Beccuau, η πιθανότητα μια ξένη δύναμη να είναι ο «εντολέας» της κλοπής «δεν αποκλείεται».

🚨BREAKING🚨:THE LOUVRE HEIST SHOCKS FRANCE 🇫🇷 Thieves stole nine priceless imperial items from the Louvre — including jewelry, crowns, and Napoleon’s emerald-and-diamond necklace to Empress Marie-Louise. Per Le Parisien and NYT,; the rest remain in thief’s “SECURITY” pic.twitter.com/Zuu3sjjUoD — The_Independent (@TheIndeWire) October 20, 2025

Εξετάζεται μάλιστα, και το ενδεχόμενο της πληροφόρησης εκ των έσω, καθώς θα ήταν δύσκολο για μη γνωρίζοντες και απλούς παρατηρητές να οργανώσουν ένα τόσο καλομελετημμένο και γρήγορο στην εκτέλεση σχέδιο με το στοιχείο του αιφνιδιασμού σε πρώτο πλάνο.

Το γεγονός και μόνο ότι μπήκαν στο μουσείο και βγήκαν μετά από επτά λεπτά δείχνει γνώση του χώρου αλλά και του τρόπου λειτουργίας του μουσείου. Γι’ αυτό και οι αστυνομικές αρχές ξεσκονίζουν κάμερες, εισόδους στα συστήματα ασφαλείας, τις άδειες των ατόμων που είχαν πρόσβαση στους χώρους των εργασιών.