Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ρώμης άναψε. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Piazza del Popolo.

Ο Δήμαρχος της Ρώμης, Roberto Gualtieri, και η Πρόεδρος της Acea, Barbara Marinali, εγκαινίασαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ άναψαν τα φώτα και στην Via del Corso, επιβεβαιώνοντας έτσι την παράδοση που ξεκινά επίσημα τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Ο Δήμαρχος της πόλης ανέφερε στο Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ξεκινάμε αυτές τις γιορτές, οι οποίες πέφτουν σε μια ξεχωριστή χρονιά για εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω τους Ρωμαίους, τους πολλούς ανθρώπους που μας βοήθησαν να ηγηθούμε αυτού του Ιωβηλαίου έτους. Μια ομάδα εργάστηκε απίστευτα σκληρά για να καλωσορίσει τα εκατομμύρια προσκυνητών που ήρθαν στην πόλη».

Πηγή: ANSA