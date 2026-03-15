Νυχτερινές αποστολές πραγματοποίησαν βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και F-35 για την προστασία των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Όπως έγινε γνωστό, μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο πλαίσιο επιχειρήσεων που είχαν στόχο την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι επιχειρήσεις συνδέονταν και με την προστασία συμμάχων του Λονδίνου σε χώρες της περιοχής, όπως το Κατάρ, η Κύπρος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

Την ίδια στιγμή, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα βρετανικής εφημερίδας.

Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας κοινής ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Όπως σημειώνεται, ένα τέτοιο πολυμερές σχήμα θεωρείται πιθανότερο σε σύγκριση με το ενδεχόμενο μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν σε διμερείς επαφές με το Ιράν για ζητήματα ασφάλειας των θαλάσσιων οδών.