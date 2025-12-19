Το πιο viral street act των τελευταίων ημερών έρχεται από την Οσάκα της Ιαπωνίας και έχει έντονο άρωμα… γεωπολιτικού χιούμορ. Ένας καλλιτέχνης του δρόμου εμφανίζεται μεταμφιεσμένος ως Κιμ Γιονγκ Ουν, σε αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο επιτυχημένες και πιστές μεταμορφώσεις που έχουμε δει ποτέ.

Ο σωσίας έχει προσέξει κάθε λεπτομέρεια: από το χαρακτηριστικό κούρεμα και τα αυστηρά ρούχα, μέχρι τα εμβληματικά γυαλιά του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο, αυτό που κάνει τη διαφορά και απογειώνει το performance είναι το αντικείμενο που κρατά στην αγκαλιά του έναν λούτρινο βαλλιστικό πύραυλο, προσθέτοντας μια σαφή δόση σατιρικού και τολμηρού σχολιασμού.

🇰🇵 supreme leader Kim JohnUn double appeared in 🇯🇵 with a missile cushion and talked to people from 🇰🇷.

“Where are you from?” 😆 pic.twitter.com/MGueSqFN0A — Naoshima & Shodoshima (直島⚓️小豆島) (@miiraku2023) December 19, 2025

Το βίντεο της εμφάνισής του έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 34.000 likes, με τους χρήστες να αποθεώνουν τόσο το θάρρος όσο και την ακρίβεια της μεταμφίεσης. Στα σχόλια, πολλοί μιλούν για «εκπληκτική ομοιότητα», ενώ δεν λείπουν εκείνοι που αστειευόμενοι αναρωτιούνται αν πρόκειται πράγματι για τον… αληθινό Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η εμφάνιση αυτή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η street art μπορεί να συνδυάσει τη σάτιρα, την πολιτική και την ψυχαγωγία, προκαλώντας συζητήσεις και viral αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.