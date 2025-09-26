Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε πτήση της EasyJet από το Μάντσεστερ με προορισμό την Κέρκυρα, όταν ένας επιβάτης σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε αναστάτωση, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση(emergency landing), στο αεροδρόμιο του Μιλάνου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά την απογείωση, όταν ο άνδρας άρχισε να συμπεριφέρεται παράξενα, με αποτέλεσμα μία αεροσυνοδός να χρειαστεί να του μιλάει και να του κρατάει τα χέρια του, ώστε να παραμείνει στη θέση του. Σύμφωνα με άλλους επιβάτες, ο ίδιος «ταλαντευόταν μπρος-πίσω» και αρνιόταν να συνεργαστεί.

Μαζί του, απομακρύνθηκε και μία γυναίκα που φέρεται να κρατούσε ένα μπουκάλι βότκα. Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μιλάνο, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν και απομάκρυναν τον άνδρα, ενώ επιβάτες κατέγραψαν τη σκηνή με τα χειροκροτήματα να συνοδεύουν την απομάκρυνσή του. Μάρτυρες ανέφεραν ότι χρειάστηκε να τον σύρουν έξω από την καμπίνα του αεροσκάφους, καθώς αρχικά αρνιόταν να αποχωρήσει και αντιστεκόταν στο να φορέσει χειροπέδες, κρατώντας την σκάλα, κατά την διάρκεια της αποβίβασής του. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας και διαχείρισης επιβατών σε πτήσεις, ειδικά όταν έχει προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ.