Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα προσωρινή διαταγή με την οποία αναστέλλεται η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλείσει τον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού Γκαλέι Τσαχάλ, έναν από τους πιο παλιούς και με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα στη χώρα. Με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε χθες (28/12) βράδυ, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Γιτζάκ Αμίτ, εξήγησε πως η αναστολή έχει σκοπό κυρίως να αποτρέψει τη λήψη από την κυβέρνηση «μη αναστρέψιμων μέτρων» προτού το δικαστήριο αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα του κλεισίματος του σταθμού.

In a shock to no one, Israel’s High Court has stepped in to block the government’s plan to shut down Army Radio (Galei Tzahal). Justice Yitzhak Amit issued an interim order halting the move, effectively freezing the government’s decision for now. pic.twitter.com/tsPYuGRt5O — Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 28, 2025

Israel’s SC suspends move to shut army radio; the move comes after the Israeli cabinet approved the closure of army radio Israel’s ‘Galei Tsahal’ to remain operational@MollyGambhir has more pic.twitter.com/4oPx0qTypD — WION (@WIONews) December 29, 2025

Διευκρίνισε πως η γενική εισαγγελέας Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, που είναι επίσης νομική σύμβουλος της κυβέρνησης και βρίσκεται στο στόχαστρο διαδικασίας καθαίρεσης εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, υποστηρίζει την αναστολή. Ο Γκαλέι Τσαχάλ, που ιδρύθηκε το 1950, είναι ένα ραδιόφωνο γνωστό για τα ενημερωτικά προγράμματά του, που αποτελούν σημείο αναφοράς και τα οποία παρακολουθούν εδώ και δεκαετίες ακόμη και ξένοι δημοσιογράφοι. Σύμφωνα με τα τελευταία βαρόμετρα κοινής γνώμης, είναι ο τρίτος σε ακροαματικότητα σταθμός στο Ισραήλ με ποσοστό 17,7%.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το κλείσιμό του έως την 1η Μαρτίου 2026, με πρόταση του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς. Η Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα είχε εκτιμήσει πως η απόφαση αυτή «εγείρει ανησυχίες για πιθανή πολιτική ανάμιξη στη δημόσια μετάδοση» καθώς και «θέματα σχετικά με επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου».

Israel’s cabinet has approved the closure of its military radio station, dismissing objections from the attorney general, who warned the move threatened media freedom. 🔴 LIVE updates: https://t.co/9KtlqFyJ4a pic.twitter.com/S4KT5GagwW — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 22, 2025



Ο υπουργός Άμυνας δικαιολόγησε το μέτρο λέγοντας πως το Γκαλέι Τσαχάλ μετέδιδε «πολιτικό και διχαστικό περιεχόμενο, που δεν συνάδει με τις αξίες» του στρατού.

Πρόσθεσε πως στρατιώτες, πολίτες και οικογένειες σε πένθος διαμαρτυρήθηκαν για ένα ραδιόφωνο το οποίο, όπως είπαν, δεν τους εκπροσωπεί και πλήττει το ηθικό και την πολεμική προσπάθεια.

Ο Κατς εκτίμησε επίσης πως ένα ραδιόφωνο που διαχειρίζεται ο στρατός και απευθύνεται στο ευρύ κοινό παρεκκλίνει από τον κανόνα στις δημοκρατικές χώρες. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ είχε καταγγείλει στο X το κλείσιμο του σταθμού, εκτιμώντας πως εντάσσεται στο πλαίσιο «των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να καταστείλει την ελευθερία της έκφρασης στο Ισραήλ σε προεκλογική περίοδο».

Το Ισραήλ αναμένεται να διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο του 2026 και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία.