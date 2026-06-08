Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δύο μεγαλύτερα που εξυπηρετούν την ιρανική πρωτεύουσα, ανεστάλησαν μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφότου κηρύχτηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε αργά το βράδυ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας εντολής όλων των πτήσεων με προορισμό το αεροδρόμιο», ανέφερε το πρακτορείο.

Ο συγκεκριμένος αερολιμένας είχε ανοίξει ξανά τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστός για εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.