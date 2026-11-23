Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τη βορειοδυτική Πολωνία, το οποίο αποτυπώνει την απόλυτη απερισκεψία ενός οδηγού ηλεκτρικού πατινιού που παρά λίγο να του στοιχίσει τη ζωή. Σε πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας στις αρχές Νοεμβρίου 2026, ο άνδρας καταγράφεται να διασχίζει μια ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση αγνοώντας τον κίνδυνο, ελάχιστα δευτερόλεπτα –και κυριολεκτικά μερικά εκατοστά– πριν περάσει με ιλιγγιώδη ταχύτητα ένα επιβατικό τρένο.

Στο οπτικό υλικό, που προέρχεται από την κάμερα ταμπλό του ίδιου του συρμού, η αμαξοστοιχία ταξιδεύει σε μια αγροτική γραμμή. Ξαφνικά, ένας άνδρας με σακίδιο πλάτης εμφανίζεται από το πουθενά πάνω στο πατίνι του, μπαίνει στις ράγες και περνάει ακριβώς μπροστά από τη μηχανή του τρένου, σώζοντας τη ζωή του από καθαρή τύχη.

Η Polregio, η μεγαλύτερη εταιρεία περιφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών της Πολωνίας (τα τρένα της οποίας αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 160 χλμ./ώρα), δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύοντάς το με ένα αυστηρό μήνυμα για τον οδηγό. «Δεν σταμάτησε στο σήμα STOP, αγνοώντας εντελώς τους κανονισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία, τονίζοντας πως ο άνδρας «απέφυγε τον θάνατο ως εκ θαύματος».

Οι νόμοι της φυσικής και τα τραγικά στατιστικά

Με αφορμή το περιστατικό, η εταιρεία υπενθύμισε τους αδυσώπητους κανόνες της φυσικής που καθιστούν τις διαβάσεις εξαιρετικά επικίνδυνες. Ένας συρμός δεν μπορεί να φρενάρει ακαριαία. «Η απόσταση πέδησης (φρεναρίσματος) μπορεί να φτάσει τα εκατοντάδες μέτρα», υπογράμμισε η Polregio, παραθέτοντας παράλληλα τον τραγικό απολογισμό τέτοιων συμπεριφορών: μόνο από τις αρχές του τρέχοντος έτους, 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 27 έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε αντίστοιχα ατυχήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της.

Επιπλέον, εκτός από τον κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής, η εταιρεία σημείωσε ότι οι συγκρούσεις προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις στα δρομολόγια και υλικές ζημιές με δαπανηρές επισκευές.

Θύελλα αντιδράσεων στα social media

Η ανάρτηση του βίντεο προκάλεσε την άμεση αντίδραση των χρηστών, οι οποίοι αδυνατούσαν να πιστέψουν την έλλειψη ενστίκτου αυτοσυντήρησης του οδηγού. «Πώς γίνεται να μην βλέπεις ένα τρένο σε αυτή την κατάσταση; Πόσο μάλλον όταν οδηγείς πατίνι και μπορείς να το δεις ή να το ακούσεις από απόσταση;», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος έκανε λόγο για «καθαρή βλακεία ενός ανθρώπου σε δύο τροχούς», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή αμέλεια ή ατυχία.

«Το σήμα STOP και ο κόκκινος σηματοδότης δεν είναι απλώς μια σύσταση, είναι μια αδιαπραγμάτευτη εντολή στάσης», υπενθύμισε με νόημα η σιδηροδρομική εταιρεία, κλείνοντας την ανακοίνωσή της με μια προειδοποίηση που σώζει ζωές:

«Καμία βιασύνη δεν αξίζει το ρίσκο. Σταμάτα, κοίτα και ζήσε!».

Δείτε το βίντεο: