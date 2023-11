Ένα 8χρονο κορίτσι που θεωρούταν ότι πέθανε κατά την επίθεση των ενόπλων της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί πιστεύεται τώρα ότι είναι ζωντανό και βρίσκεται μεταξύ των ομήρων στη Γάζα.

Η Έμιλι Χαντ, ένα νεαρό κορίτσι με καταγωγή από την Ιρλανδία και το Ισραήλ, φέρεται να ήταν ένα από τα τουλάχιστον 130 άτομα που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση στο κιμπούτς Μπεερί, όταν είχε πάει να κοιμηθεί στο σπίτι μιας φίλης της.

«Πιθανότατα την έχουν απαγάγει και βρίσκεται στη Γάζα»

Η οικογένειά της, συντετριμμένη, πενθούσε έκτοτε το θάνατό της, αλλά χθες αποκάλυψε πως οι ισραηλινές αρχές τούς είπαν πως η 8χρονη είναι όμηρος της Χαμάς και πιθανότατα βρίσκεται κάπου στη Γάζα.

Η μεγαλύτερη αδερφή της Έμιλι, Νάταλι Χαντ, δήλωσε στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Channel 12: «Μας είπαν ότι είχε δολοφονηθεί. Ήμασταν σε πένθος. Στις 31 Οκτωβρίου μάς είπαν ότι ήταν πολύ πιθανό να την έχουν απαγάγει».

Ερωτηθείσα αν είχε κάτι που ήθελε να πει στην Έμιλι σε περίπτωση που την άκουγε, είπε: «Θέλω να σου πω ότι κάνουμε τα πάντα για να σε φέρουμε σπίτι. Ξέρουμε ότι σε κρατούν όμηρο. Σε αγαπάμε πάρα πολύ και μας λείπεις».

Η Νάταλι πρόσθεσε πως Ισραηλινοί αξιωματούχοι τής είπαν ότι η φίλη της Έμιλι και η μητέρα της, στο σπίτι της οποίας είχε διανυκτερεύσει εκείνο το μοιραίο βράδυ, ήταν επίσης πιθανό να είναι όμηροι της Χαμάς.

Η ιστορία της Έμιλι -Ο πατέρας της ευχόταν να είναι νεκρή παρά όμηρος της Χαμάς

Η ιστορία της Έμιλι έγινε γνωστή όταν ο πατέρας της, Τόμας Χαντ, δήλωσε στα τηλεοπτικά δίκτυα πως χάρηκε όταν έμαθε ότι ήταν νεκρή, καθώς φοβόταν για το πώς θα της φέρονταν οι ένοπλοι της Χαμάς.

