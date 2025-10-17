Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ Άντιτς, καθώς αυτή την στιγμή οι αστυνομικές Αρχές έχουν βάσιμες υποψίες για ενδεχόμενη εμπλοκή του γιου του.

Η ισπανική αστυνομία διεξάγει νέα έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ Άντιτς, που έλαβε χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων.

🔴 EXCLUSIVA | Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, y apuntan como sospechoso a Jonathan Andic, hijo del empresario https://t.co/SsdSIb3lY5 pic.twitter.com/QAPiE43iM6 — EL PAÍS (@el_pais) October 16, 2025

Ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε ατύχημα κατά την διάρκεια πεζοπορίας με την οικογένειά του στην Καταλονία, αλλά σύμφωνα με τα νέα στοιχεία η αστυνομία υποπτεύεται ανθρωποκτονία και επικεντρώνεται στον ενδεχόμενο εμπλοκής του γιου του Τζόναθαν Αντιτς».

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ο Ισακ Αντιτς, 71 ετών, έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο 2024 λόγω τυχαίας πτώσης.

Police are now treating the death of #IsakAndic, founder of #MANGO, as a suspected homicide. His son Jonathan Andic has been named the prime suspect. The 71-year-old died last December after falling off a cliff during a hike near #Barcelona. #Spain pic.twitter.com/9JCVMODXhw — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 17, 2025

Όμως, τώρα σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, που επικαλείται «καλά πληροφορημένες πηγές», ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του την στιγμή του ατυχήματος και η μαρτυρία του δεν έπεισε τις Αρχές. Αντίθετα πυροδότησε αμφιβολίες και τροφοδότησε τις υποψίες των Αρχών, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais.

Son under investigation over Mango founder’s death https://t.co/VY9WZixdZ1 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 17, 2025

Ο γιός του θύματος έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε κενά στην κατάθεσή του και περιέγραψε γεγονότα που δεν προκύπτουν από καμία έρευνα. Σε αυτό προστίθεται η μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία του γκολφ και σύντροφο του Ισακ Άντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Από την άλλη, η εφημερίδα La Vanguardia, που επίσης επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, υποστηρίζει ότι ο Τζόναθαν Άντιτς έχει μπει στο κάδρο του υπόπτου από τον Σεπτέμβριο, ενώ η αστυνομία έχει βάλει στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο.

Η οικογένεια ανακοίνωσε μέσω νομικού εκπροσώπου της ότι «πιστεύει στην γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Αντιτς».

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισακ Άντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη. Ίδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους pret- a-porter, με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ποιος ήταν ο Αντίκ που δημιούργησε έναν κολοσσό

Η Mango είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους μόδας στην Ευρώπη, με σχεδόν 2.800 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Με περιουσιακά στοιχεία που υπολογίζονται στα 4,5 δισ. ευρώ, ο Αντίκ ήταν ένας από τους πλουσιότερους κατοίκους της Ισπανίας.

Γεννημένος σε οικογένεια Σεφαραδιτών Εβραίων στην Κωνσταντινούπολη, μετακόμισε στην Βαρκελώνη σε ηλικία 16 ετών, όπου ξεκίνησε πουλώντας μπλουζάκια. Το 1984, μαζί με άλλους δύο επιχειρηματίες, άνοιξε καταστήματα με το όνομα Mango.

Φέρεται να έδωσε το όνομα στην αλυσίδα καταστημάτων, αφού δοκίμασε το φρούτο μάνγκο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στις Φιλιππίνες.

«Θα θυμόμαστε για πάντα την επιρροή του στην οικονομία και την καταλανική κοινωνία. Τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένειά του και σε όλη την ομάδα της Mango», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» ο πρόεδρος της καταλανικής κυβέρνησης Σαλβαδόρ Ίλα.