Ανατροπή στη Γαλλία. Τα Ηλύσια Πεδία ανακοίνωσαν ότι ο Πρόεδρος Μακρόν «ανέθεσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον απερχόμενο Πρωθυπουργό αρμόδιο για τις τρέχουσες υποθέσεις, την ευθύνη της διεξαγωγής των τελικών διαπραγματεύσεων από σήμερα, έως το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να καθοριστεί «μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα».

Παρά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί από τη θέση του Πρωθυπουργού, το πρωί της Δευτέρας, ο Εμμανουέλ Μακρόν τού ζήτησε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις «μέχρι το βράδυ της Τετάρτης».

Ο Γάλλος Πρόεδρος, έδωσε προθεσμία στον Λεκορνί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, για να «ορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας».