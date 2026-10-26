Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας, ο κεντροαριστερός Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος σε μερικές ημέρες θα κλείσει τα 81 του χρόνια, επανεξελέγη χθες Κυριακή, εξασφάλισε –άνευ προηγουμένου– τέταρτη θητεία στο κορυφαίο αξίωμα, κερδίζοντας τον συντηρητικό αντίπαλό του, τον Φλάβιου Μπολσονάρου, στον δεύτερο γύρο της κρίσιμης αναμέτρησης στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Λούλα εξασφάλισε το 51,76% των ψήφων, με βάση τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα της καταμέτρησης, έναντι 48,24% που έλαβε ο πρεσβύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, σύμφωνα με το εκλογοδικείο.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο είχε καταλάβει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο.

Ο Λούλα, μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της αριστεράς διεθνώς και κυρίαρχη μορφή της πολιτικής ζωής της Βραζιλίας τις τελευταίες δεκαετίες, επικράτησε παρά τη δυσαρέσκεια που είχε προκαλέσει σε μερίδα των ψηφοφόρων η κυβέρνησή του, εξαιτίας παλαιότερων σκανδάλων διαφθοράς και της αύξησης του κόστους ζωής.

Η νίκη του ανατρέπει τις προβλέψεις που τον ήθελαν να αντιμετωπίζει δυσκολίες και ανακόπτει την πορεία ενίσχυσης της δεξιάς στη Λατινική Αμερική.