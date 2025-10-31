Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Νέα τροπή στην υπόθεση του θανάτου του 19χρονου εγγονού του Ρόμπερτ ντε Νίρο, μετά τη σύλληψη πέντε ατόμων ως εμπλεκομένων, στην τραγική αυτή κατάληξη.

 


Όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό το 2023, όπου είχε βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, είχε αποδώσει τον θάνατό του στις τοξικές επιδράσεις φαιντανύλης, βρωμαζολάμης, αλπραζολάμης, 7-αμινοκλοναζεπάμης, κεταμίνης και κοκαΐνης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για υπερδοσολογία ουσιών.

 


Δύο χρόνια αργότερα, -γι’αυτό και η σκοτεινή υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο- οι αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν πως συνελήφθησαν πέντε άτομα που κατηγορούνται για εμπλοκή στον θάνατό του, συγκεκριμένα για το αδίκημα της πώλησης ναρκωτικών, που τον οδήγησε στο θάνατο.

 

Αίσθηση προκαλούν και οι ισχυρισμοί από την πλευρά της μητέρας του, της 51 ετών Ντρίνα, η οποία σε ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε ότι:

«Κάποιος του πούλησε χάπια νοθευμένα με φαιντανύλη. Ήξεραν ότι ήταν νοθευμένα και παρόλα αυτά του τα πούλησαν», απάντησε εκείνη, συμπληρώνοντας απευθυνόμενη σε όλους όσοι πουλούν και αγοράζουν χάπια νοθευμένα με fentanyl πως «ο γιος μου χάθηκε για πάντα».

Πηγή: TMZ 

