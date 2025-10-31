Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Νέα τροπή στην υπόθεση του θανάτου του 19χρονου εγγονού του Ρόμπερτ ντε Νίρο, μετά τη σύλληψη πέντε ατόμων ως εμπλεκομένων, στην τραγική αυτή κατάληξη.

The death of Robert De Niro’s 19-year-old grandson Leandro Anthony De Niro-Rodriguez is allegedly linked to a criminal network that targeted teens and adults living in New York City … this according to federal prosecutors. Read more: https://t.co/9Xsr52b4UJ pic.twitter.com/DDR5obC5eT — TMZ (@TMZ) October 31, 2025



Όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό το 2023, όπου είχε βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, είχε αποδώσει τον θάνατό του στις τοξικές επιδράσεις φαιντανύλης, βρωμαζολάμης, αλπραζολάμης, 7-αμινοκλοναζεπάμης, κεταμίνης και κοκαΐνης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για υπερδοσολογία ουσιών.

Five busted in OD death of De Niro’s grandson, accused of supplying thousands of pills to teens https://t.co/rIUBAwF9ou pic.twitter.com/UBqFuwrXnL — New York Post (@nypost) October 30, 2025



Δύο χρόνια αργότερα, -γι’αυτό και η σκοτεινή υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο- οι αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν πως συνελήφθησαν πέντε άτομα που κατηγορούνται για εμπλοκή στον θάνατό του, συγκεκριμένα για το αδίκημα της πώλησης ναρκωτικών, που τον οδήγησε στο θάνατο.

Five charged in overdose death of Robert De Niro’s grandson https://t.co/JRtn50t0MX — BBC News (World) (@BBCWorld) October 31, 2025

Αίσθηση προκαλούν και οι ισχυρισμοί από την πλευρά της μητέρας του, της 51 ετών Ντρίνα, η οποία σε ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε ότι:

«Κάποιος του πούλησε χάπια νοθευμένα με φαιντανύλη. Ήξεραν ότι ήταν νοθευμένα και παρόλα αυτά του τα πούλησαν», απάντησε εκείνη, συμπληρώνοντας απευθυνόμενη σε όλους όσοι πουλούν και αγοράζουν χάπια νοθευμένα με fentanyl πως «ο γιος μου χάθηκε για πάντα».

Πηγή: TMZ