Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη. Η πολιτειακή αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Οι τελευταίες πληροφορίες που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ABC κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες είναι Ινδοί, Φιλιππινέζοι ή Κινέζοι.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα «Χ» ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

A tour bus carrying passengers from Niagara Falls to New York City overturned on westbound Interstate 90 (I-90) in Pembroke, New York, near mile marker 403.9.

The crash resulted in multiple fatalities and dozens of injuries.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

