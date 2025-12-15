Η παραδοσιακή και μεγαλειώδης πρωτοχρονιάτικη γιορτή που εδώ και χρόνια πραγματοποιείται στα Ηλύσια Πεδία, ακυρώνεται για λόγους ασφάλειας.

Οι Αρχές κάνουν αναφορές για όλο και αυξανόμενη βία και υψηλό τρομοκρατικό κίνδυνο και έτσι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στο καθιερωμένο και εμβληματικό ρεβεγιόν στο κέντρο της πόλης.

Η μεγάλη συναυλία, η οποία γίνεται και πέρυσι είχε συγκεντρώσει περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους, για δεκαετίες θεωρείται σημείο αναφοράς για την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Παρίσι.

Ωστόσο, τα πυροτεχνήματα θα εκτοξευτούν κανονικά γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου όταν το ρολόι δείξει 12 τα μεσάνυχτα. Οι γαλλικές Αρχές όμως προτρέπουν τους πολίτες να τα παρακολουθήσουν από την τηλεόραση και την άνεση του σπιτιού τους το συγκλονιστικό θεάμα.

Σύμφωνα με πληροφόρίες, τον τελευταίο καιρό, τα Ηλύσια Πεδία έχουν μετατραπεί σε εστία επεισοδίων, με ομάδες νεαρών να καταφθάνουν τις νυχτερινές ώρες, προκαλώντας επεισόδια, λεηλασίες πολυτελών καταστημάτων και συγκρούσεις με πολίτες και αστυνομικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές αντιμετωπίζονται επίσης ως στόχοι υψηλού κινδύνου. Η Αστυνομία του Παρισιού ήταν εκείνη που πίεσε τη Δήμαρχο να προβεί σε ακύρωση του εμβληματικού ρεβεγιόν.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, σε έκκληση του προς τις Αρχές, προειδοποίησε για «πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή», αναφερόμενος σε οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Ζήτησε ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, περιορισμό της πρόσβασης οχημάτων και αυξημένη κινητοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι δημοφιλείς και συμβολικοί χώροι συγκέντρωσης, οι οποίοι είναι πιθανό να αποτελέσουν στόχο βίαιων ή πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων», δήλωσε.