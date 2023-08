Ο «Ιντάλια» αναβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4, ενώ αναμένεται «σε μερικές ώρες» να φτάσει στις ακτές της Φλόριντα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) στο Μαϊάμι.

«Ο “Ιντάλια” είναι ένας τυφώνας κατηγορίας 4» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ – Σίμπσον και «συνεχίζει να ενισχύεται» καθώς πλησιάζει τις αμερικανικές ακτές, υπογράμμισε το NHC σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12:00 ώρα Ελλάδας.

Οι κάτοικοι στη βόρεια Φλόριντα σπεύδουν να απομακρυνθούν από την περιοχή, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι ο «Ιντάλια» αναμένεται να φέρει συνεχείς ανέμους, με ορμή τουλάχιστον 209 χλμ. την ώρα.

Ο «Ιντάλια» αναβαθμίστηκε σε τυφώνας νωρίς την Τρίτη και προβλέπεται να χτυπήσει την περιοχή Big Bend, στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα, νωρίς την Τετάρτη τοπική ώρα (τις επόμενες ώρες δηλαδή). Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων έχει προειδοποιήσει για «καταστροφικές καταιγίδες και καταστροφικούς ανέμους» που «θα ξεκινήσουν σύντομα».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί η Φλόριντα, η Βόρεια και Νότια Καρολίνα και η Τζόρτζια. Οι κάτοικοι των ευάλωτων παράκτιων περιοχών στη Φλόριντα έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν, με τον κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις να προειδοποιεί: «Πρέπει πραγματικά να απομακρυνθείτε τώρα. Τώρα είναι η ώρα». Συνολικά, 28 από τις 67 κομητείες της πολιτείας υπόκεινται σε εντολές εκκένωσης.

Η καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος του κεντρικού τμήματος της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων πόλεων όπως η Τάμπα και το Ορλάντο, και να πλησιάσει την ακτογραμμή της Καρολίνας την Πέμπτη, πρόσθεσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Ο πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, υπέγραψε ομοσπονδιακό διάταγμα που απελευθερώνει προσωπικό και πόρους, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων έρευνας και διάσωσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (Fema).

Νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, προέτρεψε τους πολίτες να μην βγαίνουν έξω στη μέση της καταιγίδας. «Εάν είναι ήσυχα εκεί που βρίσκεστε, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα και αυτές οι συνθήκες θα αλλάξουν πολύ, πολύ γρήγορα».

Προειδοποίησε ότι αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα και μακριά από το επίκεντρο του «Ιντάλια», που θα επεκταθούν στο Ταλαχάσι και τη βορειοανατολική Φλόριντα. Έχουν υπάρξει ήδη 11 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους και είναι πιθανοί περισσότεροι ανεμοστρόβιλοι, ανακοίνωσε ο ΝτεΣάντις.

Όταν περάσει η καταιγίδα, οι άνθρωποι καλούνται να μην οδηγούν σε πλημμυρισμένους δρόμους και να υποθέσουν ότι όλα τα κατεστραμμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος είναι ακόμα επικίνδυνα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 54.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σε όλη την πολιτεία, με περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά να έχουν αντιμετωπίσει νωρίτερα πρόβλημα, το οποίο στη συνέχεια επιλύθηκε.

Υπάρχουν 33 ομάδες ασθενοφόρων και 5.500 φύλακες που είναι έτοιμοι να ενεργήσουν, ενώ και η αμερικανική ακτοφυλακή βρίσκεται ετοιμότητα, δήλωσε ο ΝτεΣάντις.

