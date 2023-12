Μάχες μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ και ενόπλων μαχητών της Χαμάς έγιναν το Σάββατο (23/12) στα βόρεια της Γάζας, την οποία προσπαθούν να ελέγξουν πλήρως οι Ισραηλινοί, ώστε να μπορέσουν να επικεντρώσουν μετά την προσοχή τους στις νότιες περιοχές.

Η εξέλιξη αυτή, καταγράφεται μία ημέρα μετά την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την αποστολή μεγαλύτερης βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με το διεθνή οργανισμό να αδυνατεί να απαιτήσει την κατάπαυση του πυρός.

Yemen🇾🇪 says that if Israel does not stop bombing Gaza, we will intensify our attacks on Israel🇮🇱 pic.twitter.com/rHAUL3v0PZ

— لعل محمد ملنګ (@llmmdmsfr152311) December 23, 2023