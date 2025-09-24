Ένας άνδρας γύρω στα 40 συνελήφθη για κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το αεροδρόμιο Χίθροου και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) δήλωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ την Τρίτη (23/09), με την υποψία παραβίασης του Νόμου περί κατάχρησης υπολογιστών και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Χιλιάδες επιβάτες υπέστησαν ταλαιπωρία σε πολλά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των Χίθροου, Βρυξελλών – όπου ακυρώθηκε το 50% των πτήσεων – καθώς και των Βερολίνου, Δουβλίνου και Κορκ.

Man, 40s, is arrested over cyber attack which crippled Heathrow and other major European airports at weekend https://t.co/xryuml3gSI — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2025



Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail, στόχος της κυβερνοεπίθεσης ήταν το λογισμικό MUSE, το οποίο ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Collins Aerospace. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται από αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, για αυτοματοποιημένες διαδικασίες check-in και επιβίβασης.

Χιλιάδες αεροπορικοί επιβάτες αντιμετώπισαν χάος το Σαββατοκύριακο, καθώς εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν στο Χίθροου (φωτογραφία), όταν η φερόμενη κυβερνοεπίθεση παρέλυσε τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις check-in και επιβίβασης. Η ίδια επίθεση άφησε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών (φωτογραφία) παράλυτο, με το ήμισυ των πτήσεων να ακυρώνεται.

Ο αναπληρωτής διευθυντής Πολ Φόστερ, επικεφαλής της Εθνικής Μονάδας Κυβερνοεγκλήματος της NCA, δήλωσε:

«Αν και η σύλληψη αυτή είναι ένα θετικό βήμα, η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζεται. Το κυβερνοέγκλημα είναι μια συνεχής παγκόσμια απειλή που συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές διαταραχές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε συνεργασία με τους εταίρους μας εντός και εκτός της χώρας, η NCA δεσμεύεται να μειώσει αυτή την απειλή ώστε να προστατεύσει το βρετανικό κοινό». Η φερόμενη κυβερνοεπίθεση επηρέασε την Collins Aerospace και προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στα συστήματα check-in και επιβίβασης στα αεροδρόμια του Λονδίνου (Χίθροου), των Βρυξελλών και του Βερολίνου.