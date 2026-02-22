Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι Πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα, ηλικίας περίπου 20 ετών, ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του θέρετρου του Ντόναλντ Τραμπ, Μαρ-α-Λάγκο, στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Τραμπ δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο θέρετρο, καθώς αυτές τις ημέρες είναι στην Ουάσινγκτον, μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια.

Ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουγκλιέλμι, δήλωσε ότι ο δράστης καταγόταν από τη Βόρεια Καρολίνα. Η οικογένειά του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του πριν από λίγες ημέρες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έφυγε από τη Βόρεια Καρολίνα και κατευθύνθηκε προς τα νότια, αγοράζοντας ένα κυνηγετικό όπλο στη διαδρομή. Η θήκη του όπλου βρέθηκε στο αυτοκίνητό του.

🚨Palm Beach Sheriff on the Mar-a-Lago intruder: “At 1:30 this am, security spotted a guy who’d breached the perimeter… they confronted a white man carrying a gas can and a shotgun. Ordered to drop ’em, he raised the shotgun instead. He was neutralized”pic.twitter.com/EqsPyw5ZN2 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) February 22, 2026

Ο ύποπτος είχε περάσει από τη βόρεια πύλη του Μαρ-α-Λάγκο την ώρα που ένα άλλο αυτοκίνητο έβγαινε. Μαζί του είχε ένα δοχείο βενζίνης και μια καραμπίνα, την οποία επιχείρησε να χρησιμοποιήσει κατά της Μυστικής Υπηρεσίας.

Οι ερευνητές προσπαθούν να συντάξουν ένα ψυχολογικό προφίλ, ενώ το κίνητρο εξακολουθεί να διερευνάται. Νωρίτερα, η Μυστική Υπηρεσία δήλωσε ότι η ταυτότητά του δεν θα γνωστοποιηθεί μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς του.

🚨BREAKING Security breach at Mar-a-Lago. Secret Service neutralized an armed suspect carrying a shotgun & fuel can at the North entrance at. Perimeter secured. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/Ughcs0dw7E — Shield (@Shieldmetax) February 22, 2026

Η επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία

Περί τις 16:30 (ώρα Ελλάδας), οι Αρχές προχώρησαν σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με το συμβάν, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες. Ο Ρικ Μπράντσο, Σερίφης της Κομητείας Παλμ Μπιτς, ήταν ο πρώτος που πήρε τον λόγο, συνοψίζοντας την πορεία της έρευνας.

«Στις 1:30 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), η ομάδα ασφαλείας εντόπισε ένα άτομο που είχε εισέλθει στον εσωτερικό περίβολο του Μαρ-α-Λάγκο. Ένας βοηθός σερίφη και δύο Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, που ανήκουν στην ομάδα ασφαλείας, μετέβησαν στο σημείο για να διερευνήσουν το περιστατικό.

Εκεί, εντόπισαν έναν λευκό άνδρα, που κρατούσε ένα δοχείο βενζίνης και μια καραμπίνα. Του δόθηκε εντολή να αφήσει τα δύο αντικείμενα που κρατούσε, οπότε άφησε το δοχείο βενζίνης, αλλά σήκωσε το κυνηγετικό όπλο σε θέση βολής.

Εκείνη τη στιγμή, ο βοηθός σερίφη και οι δύο Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν τον άνδρα, που πλέον θεωρούταν απειλή. Ο άνδρας πέθανε επί τόπου», είπε ο Μπράντσο.

Στη συνέχεια, έδειξε στους δημοσιογράφους μια φωτογραφία του κυνηγετικού όπλου:

Το FBI ανέλαβε την έρευνα

Ο Μπρετ Σκάιλς, ειδικός πράκτορας, υπεύθυνος του γραφείου του FBI στο Μαϊάμι, καλεί το κοινό να υποβάλει στην Αστυνομία οποιαδήποτε στοιχεία έχει από χθες το βράδυ.

«Αν ζείτε στην περιοχή όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, παρακαλώ ελέγξτε τις εξωτερικές κάμερες σας για χθες το βράδυ και νωρίς το πρωί», λέει ο Σκάιλς. «Αν δείτε οτιδήποτε ύποπτο ή παράξενο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας… καλέστε το FBI ή επικοινωνήστε με το γραφείο του Σερίφη του Παλμ Μπιτς».

Το FBI ηγείται της έρευνας, όπως αναφέρθηκε στους δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Ο ειδικός πράκτορας λέει ότι η «ομάδα συλλογής αποδεικτικών στοιχείων», ελέγχει τον τόπο του εγκλήματος, συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία και θα συνεχίσει να εργάζεται στο σημείο, για «όσο χρειαστεί».