Ένας τριαντάχρονος συνελήφθη ως ύποπτος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, μετά το θανάσιμο μαχαίρωμα γυναίκας σε πολυσύχναστη περιοχή του βορειοδυτικού Λονδίνου, χθες (30/1) το απόγευμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 μ.μ. στην Pound Lane, στο Willesden, όταν η αστυνομία δέχθηκε αναφορές για μαχαίρωμα. Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, αλλά και ασθενοφόρο, όπου εντόπισαν μια πενηντάχρονη γυναίκα να αιμορραγεί. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου. Λίγες ώρες αργότερα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, που φέρεται να γνώριζε το θύμα. Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του βόρειου Λονδίνου, ενώ τη διεξαγωγή της έρευνας, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ειδικών Εγκλημάτων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Man arrested on suspicion of murder after woman stabbed to death in London https://t.co/1OoTtcIYlq pic.twitter.com/2cfKkhL2B7 — The Independent (@Independent) February 1, 2026

Η επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρήτρια ντετέκτιβ Ρεμπέκα Γούντσφορντ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος και ευχαρίστησε τους πολίτες που παρείχαν πρώτες βοήθειες και ειδοποίησαν τις Αρχές. Τόνισε ότι με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερο κίνδυνο για το κοινό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοπικές αστυνομικές Αρχές του Brent, οι οποίες χαρακτήρισαν το περιστατικό τραγικό αλλά μεμονωμένο. Αυξημένη αστυνομική παρουσία θα υπάρχει στην περιοχή τις επόμενες ημέρες, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και την ενημέρωση των κατοίκων.

Woman, 50, stabbed to death in ‘busy’ area of north London https://t.co/3h1YuCwSPL — Metro (@MetroUK) February 1, 2026



Η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες ή υπήρξε μάρτυρας του περιστατικού να επικοινωνήσει στον αριθμό 101, αναφέροντας τον κωδικό υπόθεσης CAD 4731/31Jan, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέρειες, ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την επιτυχή έκβαση της έρευνας.