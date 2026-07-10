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Άγριο σκηνικό βίας εκτυλίχθηκε στον πολυσύχναστο σταθμό του μετρό Ντουόμο, στην καρδιά του Μιλάνου, στην Ιταλία.
Μια 23χρονη κοπέλα, με καταγωγή από το Μαρόκο, βρισκόταν στην αποβάθρα όταν την πλησίασε 27χρονος Αλγερινός και χωρίς να υπάρξει κάποια προηγούμενη αφορμή, τη χτύπησε αρχικά με γροθιά στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταθέσεις, άρχισε να της φωνάζει με μανία: «Τι κοιτάς; Είμαι άνδρας και μουσουλμάνος!»
Αμέσως μετά, ο δράστης έβγαλε ένα αιχμηρό αντικείμενο και μαχαίρωσε την κοπέλα στο πρόσωπο και τον λαιμό, καταφέρνοντάς της βαθιά και σοβαρά πλήγματα .
Αστυνομικοί που περιπολούσαν στον σταθμό κινητοποιήθηκαν ακαριαία και κατάφεραν να τον συλλάβουν μέσα σε λίγα λεπτά.
Η 23χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των τραυμάτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει με μια μόνιμη, βαθιά ουλή και παραμόρφωση στο πρόσωπο.
Είχε αφεθεί Ελεύθερος λίγες ώρες πριν την επίθεση
Αυτό που έχει προκαλέσει το έντονο αίσθημα ανασφάλειας και οργής στην ιταλική κοινή γνώμη είναι το εγκληματικό ιστορικό του 27χρονου κατά το αμέσως προηγούμενο 24ωρο.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας είναι άστεγος, δεν διαθέτει άδεια διαμονής στην Ιταλία, ενώ μέχρι πρότινος είχε λευκό ποινικό μητρώο.
Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες πριν από το αιματηρό επεισόδιο στο μετρό, ο 27χρονος είχε συλληφθεί από τις αρχές καθώς είχε προκαλέσει εκτεταμένες φθορές και κλοπές σε διάφορα σταθμευμένα αυτοκίνητα στους δρόμους του Μιλάνου.
Παρά τη σύλληψή του, ο αρμόδιος δικαστής αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο, θέτοντάς του ως μοναδικό περιοριστικό όρο την προϋπόθεση να μην διαμείνει ξανά στην πόλη του Μιλάνου, μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία.
Έκρηξη Ματέο Σαλβίνι κατά της δικαιοσύνης
Η αποκάλυψη της πρότερης απελευθέρωσης του δράστη προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση του πολιτικού κόσμου.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Ματέο Σαλβίνι, γνωστός για την σκληρή του γραμμή στα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά του δικαστικού σώματος.
Μέσα από μια ιδιαίτερα καυστική και ειρωνική ανάρτηση, ο ηγέτης του δεξιού κόμματος Λέγκα σχολίασε: «Ευχαριστούμε τον δικαστή που άφησε ελεύθερο αυτόν τον εγκληματία».