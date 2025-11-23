Άνδρας με τσεκούρι σπάει τον πάγο σε λίμνη με σκοπό να βουτήξει.

Ο συγκεκριμένος creator στο Instagram έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο και φαίνεται ότι συχνά κάνει μπάνιο σε παγωμένες λίμνες, το λεγόμενο ice bath.

Το συγκλονιστικό είναι ότι ο νεαρός όσο σπάει τον πάγο είναι ξυπόλητος και φοράει μόνο ένα μαγιό και ένα καπέλο.

Δείτε το βίντεο:

Tι είναι το ice bath;

Ice bath είναι η εμβάπτιση του σώματος σε πολύ κρύο νερό, συνήθως σε θερμοκρασία 3-15°C, για μικρή χρονική διάρκεια (1-5 λεπτά). Είναι μια θεραπευτική πρακτική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση μετά την άσκηση, μειώνοντας τη φλεγμονή και τον μυϊκό πόνο. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, τη βελτίωση της διάθεσης και την αυξημένη αντοχή στο στρες.