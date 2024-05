Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει την πτώση ενός άνδρα από αεροσκάφος. Το περιστατικό συνέβη στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα στον διάδρομο απογείωσης, λίγο πριν αναχωρήσει το αεροσκάφος. Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας TransNusa έπεσε από το αεροσκάφος όταν έκανε ένα βήμα προς τα πίσω καθώς δεν είδε ότι είχε απομακρυνθεί η σκάλα επιβίβασης.

Στο βίντεο, διακρίνονται δύο άτομα του προσωπικού εδάφους να μετακινούν τη σκάλα. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο υπάλληλος, ο οποίος στέκεται δίπλα στην πόρτα του αεροσκάφους και κοιτάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε δευτερόλεπτα, κάνει ένα βήμα πίσω, θεωρώντας ότι η σκάλα βρίσκεται ακόμη στη θέση της και σωριάζεται από ύψος αρκετών μέτρων στον διάδρομο απογείωσης. Ο υπάλληλος διακομίστηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου διέταξαν έρευνα για το συμβάν και κάνουν λόγο για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, καθώς δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση της σκάλας από το αεροσκάφος όσο η πόρτα είναι ανοιχτή.

Shocking video received on WhatsApp –

Warning ⚠️ ⛔️ alarming visuals of a staffer falling of a plane #aviation #avgeek #plane #shocking

Incident occurred in Indonesia with Transnusa airlines & Jas Airport services @webflite @aviationbrk @AviationWeek @airlinerslive @airlivenet… pic.twitter.com/PtP3K8ZXdj

— Sanjay Lazar (@sjlazars) May 15, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ