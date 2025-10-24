Ένας άνδρας που κράδαινε μαχαίρι συνελήφθη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο TBS news. Ένας αστυνομικός των μονάδων αποκατάστασης της τάξης τραυματίστηκε, αναφέρει το ρεπορτάζ επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας. Το κίνητρο πίσω από την επίθεση δεν έχει γίνει άμεσα γνωστό.
大使館に突入されてたら我が国の警備の信用が無くなるとこだった
【速報】東京・港区のアメリカ大使館付近で刃物男 機動隊員がけが 男は公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕 警視庁(TBS NEWS DIG Powered by JNN)https://t.co/RshzayIWhY pic.twitter.com/IRWBH5fd6d
— ゆるふわ怪電波☆埼玉 (@yuruhuwa_kdenpa) October 24, 2025
Η επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τόκιο.
Ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο και την νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιαπωνία από τις 27 ως τις 29 Οκτωβρίου, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο έχει κινητοποιήσει επιπλέον 18.000 αστυνομικούς για να ενισχύσουν την ασφάλεια στη διάρκεια της επίσκεψής του, μετέδωσε στις αρχές της εβδομάδα το Kyodo News.