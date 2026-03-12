Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Αυστραλή ακτιβίστρια Leigh Swansborough δείχνει άνδρες που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς να αναζητούν τις παίκτριες της εθνικής ομάδας του Ιράν, οι οποίες εγκατέλειψαν το ξενοδοχείο τους την περασμένη Δευτέρα σε μια προσπάθεια να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία.

«Καλύτερα να τρέξετε, δειλοί»

Το βίντεο, που γυρίστηκε στο RACV Royal Pines Resort στην Gold Coast, όπου διέμενε η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν που αγωνιζόταν στο Ασιατικό Κύπελλο, δείχνει Ιρανούς αξιωματικούς ασφαλείας και αξιωματούχους της ομάδας να τρέχουν κάτω από μια σκάλα καθώς η ακτιβίστρια τους κυνηγά, βιντεοσκοπώντας τη σκηνή.

«Είστε στην Αυστραλία, δεν έχετε δικαιώματα εδώ», φωνάζει, αποκαλώντας τους επανειλημμένα IRGC (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης). «Καλύτερα να τρέξετε, δειλοί», τους λέει χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο