Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος, σύμφωνα με σλοβάκικα μέσα ενημέρωσης, ανέκτησε τις αισθήσεις του έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Ούτε το τηλεοπτικό δίκτυο TA3, ούτε η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Dennik έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάσταση του 59χρονου κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή πολιτικού. Νωρίτερα, η ζωή του κ. Φίτσο διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση ή διευκρίνιση έκτοτε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Φίτσο δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα, ο οποίος τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής πέντε φορές. Ο φερόμενος ως δράστης, λογοτέχνης 71 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία και παραμένει υπό κράτηση. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, το κίνητρο της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν «πολιτικό».

Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης. Την απόπειρα δολοφονίας καταδίκασαν η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τζο Μπάιντεν και ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024