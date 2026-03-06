Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές από το μέτωπο της σύγκρουσης, σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις που περιελάμβαναν και πυραύλους κρουζ (cruise missiles).

Συγκεκριμένα, οι εξελίξεις έχουν ως εξής:

· Χρήση Πυραύλων Κρουζ: Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι χρησιμοποίησε 15 πυραύλους κρουζ σε επιθέσεις που στόχευσαν την αμερικανική αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, καθώς και πλοία στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

· Αναχαιτίσεις: Η αεράμυνα του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπισε νέα κύματα από «εχθρικούς πυραύλους και drones» που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας σήμερα. Συνολικά, από την έναρξη των εχθροπραξιών, έχουν ανιχνευθεί και αναχαιτιστεί πάνω από 212 βαλιστικοί πύραυλοι και 394 drones.

· Πλήγματα και Ζημιές: Βίντεο και δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκρήξεις και τουλάχιστον τέσσερα σημεία πρόσκρουσης στη βάση Ali Al Salem. Αναφέρθηκαν ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης και σε αποθήκη καυσίμων, ενώ οι δυνάμεις που σταθμεύουν εκεί (Αμερικανοί και Ιταλοί) κατέφυγαν σε οχυρωμένα καταφύγια.

· Η αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ βρέθηκε στο επίκεντρο έντασης, καθώς βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν πύραυλο να εκρήγνυται σε μικρή απόσταση από την εγκατάσταση.

Η βάση φιλοξενεί σημαντικό αριθμό αμερικανικών δυνάμεων και αποτελεί κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Λίγο νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν το κλείσιμο της πρεσβείας τους στο Κουβέιτ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε εξέλιξη και διαδικασία εκκένωσης μέρους του προσωπικού.

· Θύματα: Οι σημερινές και πρόσφατες επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο δύο μελών των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ και ενός παιδιού, ενώ οι τραυματίες στρατιώτες ανέρχονται σε 67.